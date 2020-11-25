  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
İSLAM 25.11.2020 Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

25.11.2020 Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

Yeniakit Publisher
2020-11-25 07:53:00 -
25.11.2020 Günün Âyet ve Hadisi

VAHYİN DİLİNDEN


وَهُوَ الَّذ۪ي جَعَلَ لَكُمُ الَّيْلَ لِبَاساً وَالنَّوْمَ سُبَاتاً وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُوراً

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla   

"Sizin için geceyi bir örtü, uykuyu dinlenme hali kılan, gündüz vaktini ise bir diriliş ortamı yapan O’dur."

 (Furkân Suresi - 47)                (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)

 

 ALLAH RASULÜNDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem) 

"En temiz ve helal kazanç ticaret yapanların kazancıdır.
 Onlar ki, konuştukları zaman yalan konuşmazlar,
 kendilerine bir şey emanet edildiği zaman emanete hıyanet etmezler.
 Söz verdikleri zaman sözlerinden dönmezler,
 satın aldıkları zaman malı kötülemezler,
 sattıkları zaman mallarını gereksiz yere övmezler.
 Borçlandıkları zaman borçlarını geciktirmez (zamanında öder)ler.
 Alacaklı oldukları zaman zorluk göstermezler."

(et-Tergib ve't-Terhib, II/586)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

isa

ومن لم يحكم بما انزالله فاولاءك هم الظالمون. الماءدة 45 ayetin anlami kim allahin göndediği ile kanun yapmazsa onlar zalimdir. günümüzde islam ülkeleri hükümetleri kurani sadece ölüler üzerine okuyirlar kuranla kanun yapmiyorlar. böylece bu hükümet zalim olyorlar. kim onlara yandaşlik yaparsa oda zalim olyor. hut surenin 113cü ayette allah böyle buyurur; zalimlere yaklaşmayin eğere zalimlere yaklaşirsaniz ateş sizi tutuşacaktir.
  • Yanıtla

Ümit

hemen işi siyasete döken kişi hdp ye verelim oyları yada chp ye yada ip e yada karabolla oğluna mı hainleri destekleyen de cehennem e girecek
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT
Sesi titreyerek açıkladı! CHP'li Muharrem İnce'den gündemi sarsacak itiraf: Çok pişmanım
Siyaset

Sesi titreyerek açıkladı! CHP'li Muharrem İnce'den gündemi sarsacak itiraf: Çok pişmanım

Canlı yayında gündemi sarsacak açıklamalarda bulunan CHP'li Muharrem İnce, "Keşke 2018'de CHP'ye güvenmeseydim" itirafında bulunarak pişmanl..
Kadir Mısıroğlu Bülent Arınç hakkında ne demişti?
Aktüel

Kadir Mısıroğlu Bülent Arınç hakkında ne demişti?

Katıldığı televizyon programında Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala hakkındaki sözleri nedeniyle eleştirilen ve tepkilerin ardından Yüksek ..
Bülent Arınç'ın AK Parti İstanbul Milletvekili oğlundan mesaj: 'Bu davada tek bir reis var'
Siyaset

Bülent Arınç'ın AK Parti İstanbul Milletvekili oğlundan mesaj: 'Bu davada tek bir reis var'

Bülent Arınç'ın oğlu AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Mücahit Arınç, babası Arınç'ın YİK üyeliğinden istifasından sonra twitter hesabınd..
Satılık 2016 Audi A6 2.0 Quattro
Satılık 2016 Audi A6 2.0 Quattro

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay