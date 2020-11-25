25.11.2020 Günün Âyet ve Hadisi

VAHYİN DİLİNDEN





وَهُوَ الَّذ۪ي جَعَلَ لَكُمُ الَّيْلَ لِبَاساً وَالنَّوْمَ سُبَاتاً وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُوراً

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla



"Sizin için geceyi bir örtü, uykuyu dinlenme hali kılan, gündüz vaktini ise bir diriliş ortamı yapan O’dur."

(Furkân Suresi - 47) (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)

ALLAH RASULÜNDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)

"En temiz ve helal kazanç ticaret yapanların kazancıdır.

Onlar ki, konuştukları zaman yalan konuşmazlar,

kendilerine bir şey emanet edildiği zaman emanete hıyanet etmezler.

Söz verdikleri zaman sözlerinden dönmezler,

satın aldıkları zaman malı kötülemezler,

sattıkları zaman mallarını gereksiz yere övmezler.

Borçlandıkları zaman borçlarını geciktirmez (zamanında öder)ler.

Alacaklı oldukları zaman zorluk göstermezler."



(et-Tergib ve't-Terhib, II/586)