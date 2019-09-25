25.09.2019 Günün âyet ve hadisi

"Kim yaşlı anne-babasını geçindirmek için çalışırsa, o Allah yolundadır.

Kim çocuk yaştaki evlatlarının rızkı için çalışırsa, o da Allah yolundadır.

Kim kendi geçimini temin etmek için çalışırsa, o da Allah yolundadır.”

(Beyhaki, es-Sünenu’s-Sağir, 3/191)