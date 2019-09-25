25.09.2019 Günün âyet ve hadisi
Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...25 Eylül 2019 Çarşamba 07:06
VAHYİN DİLİNDEN
وَاصْبِرْ فَاِنَّ اللّٰهَ لَا يُض۪يعُ اَجْرَ الْمُحْسِن۪ينَ
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla
"Sabret! Çünkü, Allah iyilik edenlerin mükâfatını zayi etmez."
( Hud Suresi, âyet:115) (Meal Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)
ALLAH RASULÜNDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)
"Kim yaşlı anne-babasını geçindirmek için çalışırsa, o Allah yolundadır.
Kim çocuk yaştaki evlatlarının rızkı için çalışırsa, o da Allah yolundadır.
Kim kendi geçimini temin etmek için çalışırsa, o da Allah yolundadır.”
(Beyhaki, es-Sünenu’s-Sağir, 3/191)
YORUM YAZ