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250 TL için 1 aylık bebeğin kulağını parçaladı

Adıyaman'da Suriyeli bir kadın, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören 1 aylık Suriyeli bebeğin 250 TL değerindeki küpelerini almak için kulağını parçaladı.

05 Şubat 2019 Salı 15:30
250 TL için 1 aylık bebeğin kulağını parçaladı

Adıyaman’da, bir hastanın yanında refakatçi olarak kalan kadın şahıs, hastanede tedavi gören 1 aylık bebeğin kulağını 250 TL değerindeki küpeler için parçaladı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinin (Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi) 3. katında tedavi gören 1 aylık Suriyeli bebeğin kulağında bulunan 250 TL değerindeki küpeleri, odada bulunan bir başka hastanın yanında refakatçi olan ve Suriyeli olduğu öğrenilen Hatice A. tarafından bebeğin kulağı parçalanarak çalındı. Hatice A., 250 TL değerindeki küpeler için bebeğin sol kulağını parçaladı. Olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri yaptıkları incelemelerin ardından Hatice A.’yı çaldığı küpelerle birlikte yakaladı. Gözaltına alınan ve emniyette işlemleri tamamlanan Hatice A., Adıyaman Adliyesine sevk edildi.

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Haber Tarihi: 05 Şubat 2019 Salı 15:30
  1. Adıyaman
  2. hırsızlık
  3. bebeğin küpesini çaldı
  4. bebeğin kulağını parçaladı

YORUM YAZ

  • ................9 dk önce
    1 aylık bebeğe neden küpe takılır ya..

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