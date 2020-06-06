250 milyon dolarlık yatırım yapacak Sanko hız kesmiyor

Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu, üretimi arttıracak adımlar atacaklarını belirtti. Konukoğlu, yatırımlarına da hız vereceklerini vurguladı. Konukoğlu, “Sene başında 2020 için 250 milyon dolarlık bir yatırım planı belirledik. Bu planımızı uygulayacağız” dedi.

Dijitalleşmeye odaklanıyor

Tekstil ve çimentoda iyileştirme yatırımları yapılacağını; enerjide de üretimi arttıracak çalışmalar yürütüleceğini anlatan Konukoğlu, şu açıklamalarda bulundu: “Ayrıca yeni dönemde hazır giyim üretimine başlayacağız. Dijitalleşmeyi de merkeze alacağız. E-ticareti odağa oturtacağız. Sanal mağazamızla hizmet vereceğiz. Dijital perakende sayesinde kendi üreteceğimiz konfeksiyon ürünlerini geniş kitlelerle buluşturacağız. Zaten maske üretiyoruz, internet kanalıyla ihraç ediyoruz. İnanın, çok başarılıyız. Diğer alanlarda da üretim yapıp satabiliriz.”

Yerinde hamle

Covid-19’a karşı iyi bir imtihan verildiğini dile getiren Konukoğlu, “Zorlu süreçte ülkemiz sanayici yönüyle öne çıktı. Üretimi bırakmayan Almanya’nın başarıları ortada. Biz de üretimi bırakmayarak ne kadar yerinde bir hamle yaptığımızı tüm dünyaya gösterdik” ifadelerini kullandı. Ağustos ayından itibaren toparlanmanın başlayacağını kaydeden Konukoğlu, “Önümüz açık. Üçüncü çeyrekte güzel bir döneme gireceğiz. Dördüncü çeyrek ise verimli ve iyi geçecek” öngörülerini paylaştı.

Güvenli üretim ön planda

Nakit akışlarını 18 aylık dönemler halinde planladıklarına işaret eden Adil Sani Konukoğlu, “Tedbirliyiz. Güçlü bir mali yapımız var. Öbür taraftan güvenli üretim yapıyoruz. Malum, Sanko Tekstil; Covid-19 Güvenli Üretim Belgesi’ne Türkiye’de ilk başvuru yapan, ilk denetim geçiren ve belge alan şirket oldu. Bu konuda emeği geçenleri ve çalışanlarımızı tebrik ediyorum” diye ekledi.