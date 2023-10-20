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Gündem 250 kilometre katedecekler: Filistin Yürüşü devam ediyor
Gündem

250 kilometre katedecekler: Filistin Yürüşü devam ediyor

Yeniakit Publisher
2023-10-20 12:22:00 -
250 kilometre katedecekler: Filistin Yürüşü devam ediyor

İsrail’in işgal ettiği topraklarda Filistinli Müslümanlara yönelik katliamları protesto etmek ve Filistin halkına destek vermek için Kayseri şehir merkezinden başlayan "Filistin Yürüyüşü" devam ediyor.

Kayseri Filistin Dayanışma Platformu’nun düzenlediği "Filistin Yürüyüşü"ne katılan kafile, yürüyüşüne devam ediyor. Kafilenin akşam saatlerinde 250 kilometre katederek Mersin’in Tarsus ilçesine bağlı Yenice beldesine ulaşması bekleniyor.
İsrail’in işgal ettiği topraklarda Filistinli Müslümanlara yönelik katliamları protesto etmek ve Filistin halkına destek vermek için Kayseri şehir merkezinden başlayan "Filistin Yürüyüşü" devam ediyor. İncesu-Yeşilhisar-Niğde, Pozantı ve Damalma mevkii Pelit tesislerinden Tarsus Yenice istikametine yürüyüşünü sürdüren yaklaşık 25 kişilik kafile, Türkiye’nin farklı illerinden yürüyüşe katılanlarla yoluna devam ediyor. Yürüyüş kafilesinin 250 kilometre katederek bu akşam Mersin’in Tarsus ilçesine bağlı Yenice beldesine ulaşması, cumartesi akşamına doğru da Adana’da olması bekleniyor.

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