25 yıllık şirket konkordato ilan etti!

Türkiye’de konkordato ilan eden şirketlere bir yenisi daha eklendi Kocaeli’de 25 yıldır faaliyet gösteren demir-çelik sektöründe pek çok alanda hizmet veren İlamet Metal Nakliye Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında T.C. Gebze Asliye Ticaret Mahkemesi konkordato kararı verdiğini duyurdu.

Mahkeme kararı kapsamında tedbirler uygulanacağı da ilan edildi. Karar ilanında şu ifadeler yer aldı: “05/09/ 2024 tarih saat 10:00’dan başlamak üzere 3 AY SÜRE İLE GEÇİCİ MÜHLET KARARI ve ihtiyati tedbir kararı verilerek, geçici komiser olarak mali müşavir Çetin KEŞAPLI atanmıştır. İİK’nın 288. maddesi gereğince geçici mühlet kararına karşı alacaklıların, ilandan itibaren 7 günlük kesin süre içinde dilekçe ile itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hal bulunmadığını delilleri ile birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkemeden konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri, ön inceleme duruşmasının 02/12/2024 günü saat 14:00’a bırakıldığı ihtaren ilan olunur.05/09/2024