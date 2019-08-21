0553 313 94 23

25 yıldır kemençe yapıyor

Trabzon’un Köprübaşı ilçesinde yaşayan 47 yaşındaki kemençe ustası Hasan Cin, 25 yıldır kemençe yapıyor.

21 Ağustos 2019 Çarşamba 09:58
25 yıldır kemençe yapıyor

Trabzon’un Köprübaşı ilçesinde yaşayan 47 yaşındaki kemençe ustası Hasan Cin, 25 yıldır kemençe yapıyor.


Çocukluk yıllarında babasıyla birlikte Köprübaşı ilçesindeki evlerinin altında bulunan atölyede çalışmaya başlayan Hasan Cin’in kemençe aşkı 25 yıl önceye dayanıyor. Baba mesleği ağaç işlerine küçük yaşta başladıktan sonra önce kemençe çalmayı öğrenen Cin, daha sonra başladığı kemençe ustalığına giden yolda birçok ünlüye kemençe yaparak hayallerini gerçekleştirdi. Evinin altında bulunan atölyesinde çalışan kemençe ustası, ilk önce temin ettiği ardıç ağaçlarını aletlerle işleyerek kemençenin iskeletini oluşturuyor. Keser, matkap ve yontucu aletlerle enstrümana son şeklini veren Cin, kapak, köprü ve tellerini eklediği el emeği kemençeleri satışa sunuyor. Kemençenin yanında kaval da yapan Cin, kavala kemençe kadar rağbet olmasa da boş zamanlarında kaval üretimi de yapıyor.


Kemençede ağacın son derece önemli olduğunun altını çizen Cin, "En iyi kemençe erik ve ardıç ağacından yapılmaktadır. Bu ağaçlardan yapılan kemençelerin sesi daha gür çıkar. Yaş ağaçtan kemençe yapamazsın. Kemençe yapacağın ağaç kuru olmalıdır. Şu anda satışlarımız normal, siparişleri yapıyoruz. Üç tane tel ve ağacın işçiliği, gerisi sanatçıya bağlı. Her şeyi çalar, Türk halk müziği, sanat müziği, yöresel sanat müziği, çok şeyler yapar ama ustalık gerekir. Bir kemençe iki günde çıkıyor. Onu el emeğiyle yapıyorum. Matkaptır, zımparadır kullanıyoruz ama genelde 2 gün uğraşıyorum. Ağaç işleri babadan geliyor. Çocukluğumdan beri ben atölyedeyim. 25 senedir de kemençe yapıyorum. Önce çalmaya heves ettim. Çalmaya başlayınca kendime kemençe yaptım, onu da yapınca bir tane daha yaptım. Siparişler gelince devam ettik” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Ağustos 2019 Çarşamba 09:58
  1. sanat

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Edirne açıklarında 49 düzensiz göçmen yakalandı
    1. Edirne açıklarında 49 düzensiz göçmen..
    2. Antalya’da araç yangınında iki..
    3. Gerçekler ortaya çıktı! Talimatı o..
    4. Gündüz’den Gül ve Davutoğlu’na kayyum..
    5. İzmir'de onlarca düzensiz göçmen..
    6. Terasta çıkan yangın korkuttu
    7. Hafter güçleri, Ulusal Mutabakat..
    8. Yurt dışı ÜFE aylık yüzde 2,33 düştü
    9. Akfen GYO’nun otel gelirleri 6 ayda 49..
    10. Denizli’de kan donduran olay
    11. Kaçan kurbanlık koyun 9 gün sonra..
    12. Jandarmadan kaçakçılık operasyonu: 2..
    13. (Özel) Karpuz tezgahında çalışarak fen..
    14. ’Sarı altın’a buruk hasat
    15. "23 güvercin çalan" kişi tutuklandı
    16. Piyasa güne artı rezervle başladı
    17. Kelebeklerin ölüm dansı festivale..
    18. Üzümcünün gözü kulağı fiyat..
    19. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Davutoğlu,..
    20. İran tankeri, Suudi Arabistan..
    21. Tekirdağ’da tarihi eser operasyonunda..
    22. Galatasaray'ın satış listesine koyduğu..
    23. Çuvalla 23 güvercin çaldı tutuklandı
    24. Emetspor’a özel ödülü
    25. Borsa güne yükselişle başladı
    26. Dolar/TL, 5,7190 seviyesinden işlem..
    27. 3O yıldır tahta kaşık, çatal, kevgir..
    28. Beşiktaş'ta Kevin N'Koudou 'tamam'..
    29. Türkiye’nin kispetleri Samsun’dan
    30. İran'a ait petrol tankeri Suudi..
    TSK üssü tehlikede! Katil Esed’in ordusu kente girdi
    TSK üssü tehlikede! Katil Esed’in ordusu kente girdi
    "Yüzde yüz" dedi, büyük Marmara depremi için tarih verdi!..
    "Yüzde yüz" dedi, büyük Marmara depremi için tarih verdi!..
    Melih Gökçek’ten İmamoğlu’na sert tepki! ‘Basit adam! Senin kalibreni alır büker…’
    Melih Gökçek’ten İmamoğlu’na sert tepki! ‘Basit adam! Senin kalibreni alır büker…’
    Davutoğlu'nun yanındaki isimden dikkat çeken çıkış: Bu isimler AK Parti'nin direğidir
    Davutoğlu'nun yanındaki isimden dikkat çeken çıkış: Bu isimler AK Parti'nin direğidir
    Ankara'da '12 Eylül' faşizmi! Cuntanın yönetmeliği yürürlüğe girdi
    Ankara'da '12 Eylül' faşizmi! Cuntanın yönetmeliği yürürlüğe girdi

    Günün Karikatürü

    21 Ağustos 2019
    Bakan Soylu'dan bomba açıklama: 14 gün önce ABD ile gizlice görüştüler!
    Bakan Soylu'dan bomba açıklama: 14 gün önce ABD ile gizlice görüştüler!
    Beyaz eşya servisleri de mağdur!
    Beyaz eşya servisleri de mağdur!