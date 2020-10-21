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Aktüel 2,5 yaşındaki Ömer Faruk, ikizinden alınan ilikle hayata tutundu
Aktüel

2,5 yaşındaki Ömer Faruk, ikizinden alınan ilikle hayata tutundu

Yeniakit Publisher
2020-10-21 14:32:51 -
2,5 yaşındaki Ömer Faruk, ikizinden alınan ilikle hayata tutundu

İSTANBUL (AA) - Henüz 1 yaşındayken böbrek üstü bezi, ardından da kemik iliği kanserleriyle mücadele eden 2,5 yaşındaki Ömer Faruk Çoruk, ikiz kardeşinden alınan kemik iliğinin nakledilmesiyle hayata tutundu.

Yeni Yüzyıl Üniversitesi Gaziosmanpaşa Hastanesinden yapılan açıklamaya göre, 2018'de sol gözünde beliren morluk sebebiyle hastaneye götürülen Çoruk'ta ileri evre sağ böbrek üstü bezi kanseri (nöroblastom) olduğu tespit edilidi.

Acilen tedavisine başlanan Çoruk, önce cerrahi müdahale, ardından kemoterapi ve radyoterapiyle kanserden kurtuldu. Artık tüm sorunların bittiğinin düşünüldüğü sırada bu kez de kemik iliği kanseri (akut miyeloblastik lösemi) tanısı alan Çoruk için yeniden bir tedavi süreci başladı.

Çoruk'un kemik iliği nakli için taramaların yapıldığı süreçte, aynı yumurta ikizi olduğu kardeşi Osman Furkan ile tam uyumlu doku grubuna sahip olduğu tespit edildi.

Küçük çocuğa, pandemiyle mücadele edilen 17 Nisan'da Pediatrik Hematoloji Uzmanı Prof. Dr. Barış Malbora tarafından gerçekleştirilen operasyonla ikiz kardeşinden alınan kemik iliği nakledildi.

Son kontrollerini olmak üzere hastaneye gelen Çoruk kardeşler, sağlıklı hayatlarına aileleriyle birikte adım attı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Mehmet ve Nergiz Çoruk çifti, çocuklarının bebekliklerinden bugüne kadar hep hastanelerde zaman geçirdiğini, endişeli ve kaygı dolu zamanlardan sonra artık mutluluğa erdiklerini belirterek, sevinçlerini paylaştı.

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