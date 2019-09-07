25. Uluslararası Beypazarı Festivaline turist akını

Ankara’da bu yıl 25’ncisi düzenlenenUluslararası Beypazarı ve Yöresi Kültür, Turizm ve Tarih Festivalidünyanın dört bir yanından gelen ziyaretçilerini ağırlıyor. Renkli görüntülere sahne olan festivaldevatandaşlar yöresel lezzetleri tatma imkanı bulurkenminiklerde kendileri için hazırlananetkinlik alanında gönüllerince eğlenme imkanı buldu.

Başkent’te düzenlenen 25. Uluslararası Beypazarı ve Yöresi Kültür, Turizm ve Tarih Festivali renkli görüntülere sahne oldu. Tarihi ve turistik güzellikleri ile ünlü Beypazarı ilçesinde yöresel lezzetler de görücüye çıktı.Tarihi, doğası ve mimarisiyle turistlerin yoğun ilgi gösterdiği Beypazarı, dünyanın dört bir yanından gelen dansçıları da ağırladı. Üç gün boyunca devam edecek Uluslararası festivalde; yediden yetmişe herkese hitap eden birbirinden eğlenceli etkinlikler hazırlandı. Vatandaşlar gündüz bu etkinliklerle eğlenceli vakit geçirirken akşam saatlerinde sevilen sanatçıların konserlerine eşlik etti.

6 Eylül’de start verilen dev festival, mehteran Konseri ile yapılan etkinlik açılışının ardından, Gazi Gündüzalp’i anma etkinlikleri, ile devam etti. Kılıç kalkan oyunu ve demir dövme gösterileri, seğmen ekibi gösterileri, yöresel gıda stantları sergisi, uluslararası halk oyunları gösterisi, konuk il ve ilçe yöresel stantları sergisi, yöresel kıyafet defilesi, ile vatandaşların buluşturulacağı festivalde çocuklar da unutulmadı. Atatürk parkında çocuklar için hazırlanan şişme oyun guruplarındaminikler gönüllerince eğlenme imkanı buldu.

Kültür ve sanat etkinlikleriyle dolu bir festival hazırladıklarını belirten Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, herkesi festivale katılmaya davet etti.