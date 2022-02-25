25 Şubat 1925: Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası’nın Kan Dökülmekle Tehdit Etmesi

Dönemin önemli şahitlerinden Ali Fuat Cebesoy Paşa Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası’nın kapatılma öyküsünü şöyle anlatır:Ali Fethi Okyar Bey Meclisten müttefikan itimat reyi aldıktan sonra, teftiş maksadıyla İstanbul’a harekete mecbur olduğum günlerde, Hariciye Vekili Şükrü Kaya Bey’i, Kâzım Karabekir Paşa’ya göndererek Paşa’yı beni ve Hüseyin Rauf Bey’i nezdine davet etmişti. Benim yerime Doktor Adnan Bey’i birlikte götürdüler. Fethi Bey 25 Şubat 1925 günü öğleden sonra heyeti makamında kabul etti ve şunları söyledi:- Size fırkanızı kendi kendinize dağıtmanızı tebliğe beni memur ettiler. Dağıtmazsanız istikbali çok karanlık görüyorum: Kan dökülecektir.







Kâzım Karabekir Paşa,bu açık tehdite şu karşılığı vermişti: Kanun dairesinde fırka teşkil etmek elimizdedir. Fakat bunu dağıtmak elimizde olmıyan bir şeydir. Hükümetsiniz. Her nevi kuvvetiniz, türlü vasıtalarınız vardır. Fırkamızı behemehal dağıtmak arzu ediyorsanız onu yapmak elinizdedir.(Cebesoy,2007:542-543)





Dönem milletvekillerinden İbrahim Arvas’ın naklettiğine göre Terakkiperverler böyle bir netice ile ucuz kurtulmuşlardır.

Çünkü devleti yönetenler şöyle düşünüyorlardı: “Böylesine muhalif bir teşebbüsün başka memleketlerde cezası toptan idamdır. Onlar daha insaflı davranarak sadece partiyi kapatmakla iktifa etmişlerdir.” (Arvas,1946:51)





25 Şubat 1998: Fazilet Partisi (FP) kurulması

Refah Partisi'nin kapatılması ihtimaline karşı Millî Görüş çizgisindeki bir parti olarak İsmail Alptekin başkanlığında kuruldu.







Refah Partisi'nin 16 Ocak 1998'de Anayasa Mahkemesi tarafından kapatılmasından sonra bağımsız kalan 150'ye yakın milletvekili Fazilet Partisi'ne geçti.







14 Mayıs 1998'de FP Kurucular Kurulu kararı ile Recai Kutan genel başkanlığa getirildi.

25 Şubat 1991: Varşova Paktı'nın feshedilmesi



1991 yılında SSCB'nin dağılması ve üye devletlerde sosyalist rejimden çok partili parlamenter rejimlere geçilmesi, Avrupa'nın iki bloklu yapısını siyasal bakımdan ortadan kaldırdı. Varşova Paktı, 1 Temmuz 1991'de dağıtıldı ve böylece savaş sonrası Avrupa'sının iki kutuplu yapısı askeri bakımdan da tarihe karışmış oldu.





