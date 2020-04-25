25 Nisan tarihte bugün! 25 Nisan'da ne oldu?

25 Nisan ne günü? 25 Nisan "Ebeveyn Yabancılaşma Farkındalık Günü","Türkiye İstatistik Günü","Dünya Sıtma ile Mücadele Günü" ve "DNA Günü" olarak kutlanıyor. İşte tarihte bugün 25 Nisan olayları...

1859 - Kızıldeniz ile Akdeniz'i birbirine bağlayacak olan Süveyş Kanalı'nın kazılmasına, Mısır'ın Port Said kentinde başlandı.

1823 - Osmanlı'nın 31. Padişahım Sultan Abdülmecit'in doğum günü. Sultan Abdülmecit 1861'de vefat etmiştir.

1901 - New York, otomobillere plaka uygulamasını zorunlu hale getiren ilk eyalet oldu.

1915 - Çanakkale Savaşı'nın bir parçası olan Seddülbahir cephesi bu bölgede beş ayrı noktada yapılmıştır ve Seddülbahir Muharebeleri başlamıştır.

1915 - Arıburnu Muharebeleri başladı. Aynı şekilde Çanakkale Savaşı'nın bir parçası olan Arıburnu cephesinde 6 Ağustosa kadar çatışma devam etmiştir.

1925 - Mareşal Hindenburg, Almanya'nın halk oyuyla seçilen ilk Cumhurbaşkanı oldu.

1926 - İran'da Rıza Han Pehlevi, kendisini "Şah" ilan etti.

1941 - Türk asker, Atatürk'ün yaveri ve Milletvekili Salih Bozok öldü.

1945 - 46 ülkeden gelen delegeler, Milletler Cemiyeti'nin yerini alacak olan Birleşmiş Milletler'i kurmak üzere San Fransisco'da bir araya geldiler.

1946 - İstanbul - Ankara hattında, yataklı tren seferleri başladı.

1946 - Türkiye Garanti Bankası kuruldu.

1952 - Başbakan Adnan Menderes ve Dışişleri Bakanı Fuad Köprülü, Yunanistan'a resmi ziyarette bulundu.

1953 - Cambridge Üniversitesi'nde iki bilim adamı, kalıtsal özellikleri ebeveynden çocuğa taşıyan deoksiribonükleik asit (DNA) adını verdikleri molekül yapısını buldular.

1957 - Muğla'nın Fethiye ilçesinde 7,1 büyüklüğünde bir deprem oldu: 67 kişi öldü

1962 - Anayasa Mahkemesi kuruldu.

1990 - 6 Nisan'da ölüm orucuna başlayan Türkiye Birleşik Komünist Partisi (TBKP) yöneticileri, Nabi Yağcı ve Nihat Sargın ölüm oruçlarına 25 Nisan'da ara verdiler.

2001 - Merkez Bankası'na özerklik getiren yasa TBMM'de kabul edildi.