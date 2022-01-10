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Gündem 25 metre sürüklenen araç takla attı
Gündem

25 metre sürüklenen araç takla attı

İstanbul'un Sarıyer ilçesinde bir otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda yaklaşık 25 metre sürüklenerek takla attı. Otomobilden kendi imkanlarıyla çıkan ve hafif şekilde yaralanan 3 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yeniakit Publisher
2022-01-10 13:46:00 -
25 metre sürüklenen araç takla attı

Olay, saat 12.00 sıralarında Sarıyer Bahçeköy-Kemerburgaz yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 25 ACA 106 plakalı otomobilin sürücüsü Elçin İmre, viraja geldiği esnada yağış nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, yaklaşık 25 metre sürüklendikten sonra takla atarak ters döndü.

Kazanın ardından sürücü Elçin İmre ile araçta bulunan kız kardeşi Burçin İmre ve kuzenleri Ali Seyit İmre, Atakan İmre, arkadaşı Mısra Kılınç takla atan araçtan kendi imkanları ile çıktı.

Hafif yaralı gençler hastaneye kaldırıldı

Kazayı gören çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, hafif yaralanan Burçin İmre, Atakan İmre ve Mısra Kılınç'ı yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla çevredeki hastanelere kaldırarak tedavi altına aldı.

Sürücü İmre ile kuzeni Ali Seyit İmre ise kazadan yara almadan kurtuldu. İtfaiye ekipleri başka bir kazaya sebebiyet vermemesi için takla atan aracın çevresinde önlem alırken, polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparak tutanak tuttu.

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