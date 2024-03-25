25 Mart 1950: Hacı Ömer Şevki Altuniç'in vefatı (Mutasavvıf)

Açıkbaş Ömer Efendi olarak bilinen Ömer Şevki Altuniç, Osmanlı Devleti’nin son dönemlerinde yetişen alim ve veli şahsiyetlerden biridir.



1880 yılında Artvin-Salkımlı’da (Tolgov) Mustafa Efendi ile Havva Hanımın çocukları olarak dünyaya gelmiş, doğumundan bir sene sonra ailesi Rus işgali sebebiyle Samsun’a göç etmiştir. “Karakullukçuoğlu” olarak anılmalarına rağmen soyadı kanunundan sonra aile “Altuniç” soyadını almıştır. Çok iyi derecede Fransızca bilen Açıkbaş Ömer Efendi, Fransızca ve edebiyat öğretmenliği yapmış, hayatını Samsun’da geçirmiş ve burada Hakk’ın rahmetine kavuşmuştur.







Tasavvufi hayatı Ahmed Ziyauddin-i Gümüşhanevi’nin halifelerinden Hacı Ferşad Efendiye intisabı ile başlamıştır. Tekke ve zaviyelerin kapatılmasıyla açıkça yürütemediği hizmetleri için bilhassa Fener’de bulunan sebze bahçesindeki evini kullanmıştır.







İl dışından gelen talebelerine zor şartlarda tasavvufi eğitim vermiş, onların yetişmesi için öğretmenliği bırakmıştır. Geçimini sağlamak için meyve ve sebze komisyonculuğu yapmış, Samsun’da ticari hayatın şekillenmesine, Kasaplar Caddesi’nin ticari bir merkez olmasına büyük katkıları olmuştur.







Kendisinden sonra hizmetleri sürdürmesi için yerine Amasya-Suluova’da bulunan Sulucalı Ali Efendi şeklinde anılan merhum Ali Galip Yücel Efendiyi görevlendirmiştir. 25 Mart 1950’de 74 yaşında iken Hakk’ın rahmetine kavuşan Ömer Şevki Efendi, İlkadım sınırları içerisinde bulunan Seyyid Kutbuddi mezarlığına defnedilmiştir.”