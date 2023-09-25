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Ekonomi "25 kuruş için değmez" diyorlar! Ücretli poşet "çöpe" mi gidecek?
Ekonomi

"25 kuruş için değmez" diyorlar! Ücretli poşet "çöpe" mi gidecek?

Yeniakit Publisher
2023-09-25 13:29:00 - 2023-09-25 13:29:38
"25 kuruş için değmez" diyorlar! Ücretli poşet "çöpe" mi gidecek?

Tüketicilerin kaçta kaçı alışverişte poşet alıyor? Uygulama tuttu mu? Alınan tedbirler caydırıcı oldu mu? Şaşırtıcı veriler ortaya çıktı:

Plastik poşetlerin neden olduğu çevre kirliliğinin ortadan kaldırılması için 2019 yılında başlatılan “ücretli poşet” uygulaması işlevini kaybediyor mu?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının 2019 yılında başlattığı uygulama ile Türkiye’de yılda 45 milyar adede kadar yükselen plastik poşet ve ambalajların kullanımı yüzde 81 azalmıştı .Poşetin ücretlendirilmesinin ardından ilk yıllarda tüketicilerin file, bez torba kullandıkları ya da alışverişe çıkarken eski poşetleri yanlarında getirdikleri gözlenmişti.

Tüketicilerin yüzde 90'ı poşet alıyor

Tüketicilerin alışveriş alışkanlıklarını belirlemek amacıyla anket yapan Avantajix, 2 bin üyesine alışveriş sırasında ücretli poşet alıp almadıklarını sordu. Ankete katılanların yüzde 90’ı artık alışverişe giderken yanlarında eski poşet, bez torba ya da file taşımadıklarını, plastik poşet satın aldıklarını söyledi. Kalan yüzde 10’un çok büyük kısmı da ücretinden çok çevre kirliliğine karşı hassasiyetlerinden dolayı plastik poşet kullanmadıklarının altını çizdi.

25 kuruş caydırıcı oldu mu?

Avantajix Dijital Pazarlama Direktörü Sevda Köseibiş, yüksek enflasyon nedeniyle artan fiyatların, 25 kuruşun caydırıcılığını da ortadan kaldırdığını belirleterek,“ Çoğunluğu dar gelirli olan bu kişiler için bile 25 kuruş caydırıcılıktan uzak hale geldi. Market arabaları birkaç bin liraya doluyor. Alışverişe 2-3 bin lira harcayan kişiler, artık poşete verecekleri 25 kuruşun hesabını yapmayı bıraktı. İşin kötü yanı alışveriş poşeti, markette satılan çöp poşetinden bile ucuza geldiğinden alışverişlerde ihtiyaçtan çok plastik poşet alanlar arttı." dedi.

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