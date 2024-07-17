  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Erdoğan'ın eski metin yazarından gündem olacak "15 Temmuz" çıkışı: Maalesef onlar bile baş köşeye oturtuldu

Topraklarından altın fışkıran ülkeden Türkiye'ye görülmemiş teklif: Yüzde 50'si bizden

Herkes merak ediyordu: Hakan Fidan'ın simitçi olduğu fotoğraf gerçek mi?

Orman yangınlarında mücadelede başarılıyız

Hayvan hakkı edebiyatı yapanlar kanayan yaraya merhem olmuyor

Yüz yıl tahmin yapsanız mümkün değil tutturamazsınız! Emre Kongar'dan alın ilk darbenin bilgisini

Siyasi ayak arıyorsan aynaya bak! CHP, FETÖ’nün karargâhı

Gram altında '2900 TL' için tarih veren İslam Memiş, 'satış vakti ama tek şart var' dedi

MSB'den hadsiz Dendias'a Kıbrıs cevabı!

Fransızlar dünyaya duyurdu: Türkiye F-16 alımını iptal edip o ülkeden 40 savaş uçağı alacak
Gündem 25 kat daha pahalıydı! CHP Faşizmi mahkemeden döndü
Gündem

25 kat daha pahalıydı! CHP Faşizmi mahkemeden döndü

Yeniakit Publisher
2024-07-17 12:44:00 - 2024-07-17 12:46:02
25 kat daha pahalıydı! CHP Faşizmi mahkemeden döndü

CHP'li Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın göçmenlere normalden 25 kat daha pahalı şekilde 10 bin TL'ye nikah hizmeti verilmesi kararı İdare Mahkemesi tarafından durduruldu.

Türkiye'deki yabancı düşmanlığı ve göçmenlere karşı şiddet olaylarının siyasi öncüleri aldıkları kararlarla sık sık gündem oluyor.

 

Bunun en net örneği, 4 Mayıs'ta Afyonkarahisar'da yaşandı.

CHP'li Belediye Başkanı Burcu Köksal, göçmenlerin belediyedeki nikah ücretlerini 25 kat artırarak 10 TL'ye çıkardıklarını açıkladı.

Mahkeme kararı durdurdu

Kamuoyunda büyük tepki çeken adımdan sonra Köksal'ın uygulamasına hukuk dur dedi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Konunun taşındığı Afyonkarahisar İdare Mahkemesi, yürütmenin durdurulması yönünde karar verdi.

Hukuk sürecini takip eden Uluslararası Mülteci Hakları Derneği konu hakkında yazılı bir açıklama yaptı.

"Söz konusu işlemin hangi gerekçelerle hukuka aykırı olduğunu..."

Açıklamada, "Afyonkarahisar Belediye meclisinde alınan “Sığınmacılar için nikah ücretini 25 kat artırarak 10.000 liraya çıkarması” kararının iptaline ilişkin idare mahkemesinde açtığımız davada yürütmenin durdurulmasına karar verildi. Mahkeme, kararında söz konusu işlemin hangi gerekçelerle hukuka aykırı olduğunu ayrıntılı bir şekilde ele aldı." denildi.

Özgür Özel’i rezil etmişti! Burcu Köksal’dan sürpriz ziyaret
Özgür Özel’i rezil etmişti! Burcu Köksal’dan sürpriz ziyaret

Gündem

Özgür Özel’i rezil etmişti! Burcu Köksal’dan sürpriz ziyaret

'İsraf' diyenler musluğu açtı! Burcu Köksal’a yepyeni makam odası, yandaşa belediye kasasından bilet
'İsraf' diyenler musluğu açtı! Burcu Köksal’a yepyeni makam odası, yandaşa belediye kasasından bilet

Siyaset

'İsraf' diyenler musluğu açtı! Burcu Köksal’a yepyeni makam odası, yandaşa belediye kasasından bilet

Afyon Belediye Başkanı Burcu Köksal’ın "böcek" tiyatrosu şok etti! Yazıklar olsun be
Afyon Belediye Başkanı Burcu Köksal’ın “böcek” tiyatrosu şok etti! Yazıklar olsun be

Medya

Afyon Belediye Başkanı Burcu Köksal’ın “böcek” tiyatrosu şok etti! Yazıklar olsun be

CHP’li Burcu Köksal’ın makam odasından üretilen yalanı savcı tescil etti Böcek iftirası elinde patladı
CHP’li Burcu Köksal’ın makam odasından üretilen yalanı savcı tescil etti Böcek iftirası elinde patladı

Gündem

CHP’li Burcu Köksal’ın makam odasından üretilen yalanı savcı tescil etti Böcek iftirası elinde patladı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Dayi

Sığınmacılar ülkelerine gönderilsin Savaş bitti artık. Yeter..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23