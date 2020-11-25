KONYA (AA) - AK Parti'nin Konya, Aksaray, Karaman ve Afyonkarahisar il teşkilatlarına bağlı kadın kolları başkanları, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Uluslararası Dayanışma Günü nedeniyle düzenledikleri basın toplantılarıyla kadına yönelik şiddeti kınadı.

AK Parti Konya İl Kadın Kolları Başkanı Esra Doğan, kadınların canını yakan şiddetle mücadeleye çağrılarını bir kez daha tekrarlamak ve tüm dünyaya haykırmak üzere toplandıklarını söyledi.

Eş zanlı olarak 81 ilde AK Parti teşkilatlarındaki kadın kolları üyelerinin benzer birer toplantı yaptığını belirten Doğan, "Kadınlara yönelik her türlü şiddete karşı turuncu çizgimizi çekiyoruz. Aynı duyarlılığa sahip toplumumuzun tüm bireylerini de şiddete karşı turuncu çizgilerini çekmeye davet ediyoruz." dedi.

Kadına karşı şiddetin durdurulması için tüm dünyanın mücadele ettiği aktaran Doğan, toplumun huzuruna kasteden ve aileyi parçalayan söz konusu şiddetin, geriye hayatını kaybetmiş ya da travmalarla dolu kadınlar, mutsuz çocuklar ve karanlık bir gelecek bıraktığını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Kadınlara karşı ayrımcılık ırkçılıktan beterdir" sözlerini hatırlatan Doğan, Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan ile birlikte ülkede kadına, insana yakışır hak ve adaletin tesisinde büyük kazanımlar elde edildiğine dikkati çekti.

- Karaman

AK Parti Karaman Kadın Kolları Başkanı Fatma Coştu ise partisinin kadın kolları teşkilatları olarak, bir kez daha doğru, adaletli ve vicdanlı olanı haykırdıklarını belirtti.

Kadına yönelik fiziksel ve psikolojik şiddetin devam ettiğini dile getiren Coştu, "Bahaneleriyle kaim bazı cahillerin elleri, dilleri kadınların, çocukların bedenlerine, ruhlarına adeta bir balyoz gibi iniyor. 'Şiddet bizim turuncu çizgimizdir' demiştik. O çizgiyi aşanlarla çetin mücadelemiz dün olduğu gibi bugün de yarın da sürecektir." diye konuştu.

- Afyonkarahisar

AK Parti Afyonkarahisar Kadın Kolları Teşkilat Başkanı Hilal Büyükben de bugünün, yılın sadece bir gününe hapsedilmiş, kalan 364 günde ise unutulan bir gün olmadığını vurguladı.

Büyükben, "Maalesef bugün ve kalan her gün kadına yönelik fiziksel ve psikolojik şiddet devam ediyor. Tüm çabalara, çığlıklara, kanunlara rağmen. Bahaneleriyle kaim bazı cahillerin elleri, dilleri kadınların, çocukların bedenlerine, ruhlarına adeta bir balyoz gibi iniyor. Şiddet bizim turuncu çizgimizdir demiştik. O çizgiyi aşanlarla çetin mücadelemiz dün olduğu gibi bugün de yarın da sürecektir." ifadesini kullandı.

- Aksaray

AK Parti Aksaray Kadın Kolları Teşkilat Başkanı Ferhan Polat ise her yıl olduğu gibi bu yıl da can yakan şiddetle mücadele çağrısını yenilediklerini, sadece kadınlara değil, tüm dünyaya haykırmak üzere toplandıklarını dile getirdi.

AK Parti'nin kadın kolları teşkilatları olarak, bir kez daha doğruyu, adaleti, vicdanlı olanlara haykırdıklarını belirten Polat, şunları kaydetti:

"Kadın, Allah'ın yarattığı kıymetli varlık, biri diğerini tamamlayan insan teki. Nice peygamberlerin, şehitlerin annesi, nicelerinin şefkatli eşi, yol arkadaşı, evladı. Dünya tarihini yazan ve yaşayan iki şahitten biri. Ama bugün biz yine, kadına yönelik şiddeti konuşuyoruz ve dikkatleri çekiyoruz. Nice insani ve ilmi ilerlemeyi yaşadığımız 2000'li yıllarda bu ilkelliği ve zorbalığı durdurmak için tüm dünyanın mücadele ettiğini görüyoruz."