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Yerel 25 kaçak göçmen daha yakalandı: Tutuklamalar var
Yerel

25 kaçak göçmen daha yakalandı: Tutuklamalar var

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25 kaçak göçmen daha yakalandı: Tutuklamalar var

Aydın'ın Didim ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına geçme hazırlığındaki 25 düzensiz göçmen yakalanırken yurda illegal yollarla girmeye çalışanları organize ettikleri iddiasıyla 3 şüpheli tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sevda Koyu mevkisindeki makilik alanda bir grup düzensiz göçmenin olduğu ihbarı üzerine bölgeye hareket etti.

Ekipler, yasa dışı yollarla yurt dışına geçme hazırlığında oldukları belirlenen yabancı uyruklu 25 kişiyi yakaladı.

Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

Olayla ilgili yasa dışı geçişi organize ettikleri iddiasıyla 4 şüpheli İzmir'de gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla salıverildi.

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