25 Haziran 1993 :Tansu Çiller, Türkiye'nin İlk Kadın Başbakanı Oldu.

Çiller, 1990 yılı Kasım ayında Doğru Yol Partisi çatısı altında politikaya atılmıştı. 1991 yılı seçimlerinde İstanbul ili milletvekili seçilen Çiller, Sosyal Demokrat Halkçı Parti ile kurulan, Süleyman Demirel'in başbakanlığındaki koalisyon hükümetinde ekonomiden sorumlu devlet bakanı olarak görev almıştı. Kabinenin aktif bir üyesi olan Tansu Çiller, özellikle batı ile sıcak ilişkileri ile popülarite kazanmıştı.

Demirel'in Türkiye Cumhuriyeti'nin dokuzuncu cumhurbaşkanı seçilerek başbakanlık görevini bırakmasından sonra DYP genel başkanlığına aday olan Tansu Çiller, 13 Haziran 1993 tarihli DYP olağanüstü genel kurulunda en yüksek oyu alarak genel başkan seçilmiş ve Türkiye'nin ilk bayan başbakanı olmuştu.





DYP-SHP koalisyonunun en renkli bakanlarından birisi hiç şüphesiz ekonomiden sorumlu Devlet Bakanlığı koltuğuna oturtulmuş Tansu Çiller’di. “Eski bir muhasebe memurunun kızı olarak dünyaya gelen Çiller’in babası birkaç kez CHP’den mebus adayı olmuş ancak kazanamamıştı.” (Erel ve Bilge,1994:232)

Hüsamettin Cindoruk’un naklettiğine göre; Çiller, “Ben hayatımda hiç sağ partiye oy vermedim” (Birand ve Yıldız,2012:51) diyen biriydi.





Demirel, Boğaziçi Üniversitesi’nde ekonomi profesörü iken DYP saflarında siyasete kazandırdığı Çiller’e “Seni yıldız yapacağım” (Erel ve Bilge,1994:14) vaadinde bulunmuştu. Çiller ise Ecevit hayranıydı o günlere kadar.

Bir yıldız olma arzusuyla siyasete giren Çiller, siyaset hayatının cilveleri ve zorluklarıyla karşılaştıkça başladığı yeni hayatın akademik hayatı gibi kolay geçmeyeceğini tez zamanda kavramıştı.





25 Haziran1963: Anayasa Mahkemesi, ilk duruşmayla görevine başladı.



Anayasa Mahkemesi ilk kez 1961 Anayasası ile kurulmuştur. Anayasa Mahkemesinin kuruluşu, görev ve yetkileri, yargılama ve çalışma usulü ile kararlarının niteliği 1961 Anayasası'nın 145 ila 152. maddelerinde düzenlenmiş; buna bağlı olarak 44 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun ise 22/4/1962 tarihinde kabul edilmiştir.

Anayasa Mahkemesine kurulduğu bu ilk dönemde; kanunların ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İç tüzüklerinin Anayasa'ya "şekil ve esas" bakımından uygunluğunu denetleme görevinin yanı sıra görevleriyle ilgili suçlardan dolayı Anayasa'da sayılan kişileri Yüce Divan sıfatıyla yargılamak, siyasi partilerin kapatılması hakkındaki davalara bakmak, siyasi partilerin gelir kaynakları ile giderlerine ilişkin hesapları incelemek ve Anayasa ile verilen diğer görevleri yerine getirmekle de yetkili kılınmıştır.





(Anayasa Mahkemesi'nin ilk üyeleri)

1961 Anayasası'nın 145. maddesine göre, Anayasa Mahkemesi, on beş asıl ve beş yedek üyeden oluşurken; üyelerden dördü Yargıtay, üçü Danıştay, biri Sayıştay Genel Kurulu tarafından, üç üye Türkiye Büyük Millet Meclisi, iki üye Cumhuriyet Senatosu, iki üye ise biri Askerî Yargıtay’dan olmak üzere Cumhurbaşkanı tarafından seçilmekteydi.

1961 Anayasası'nda 1971’de gerçekleştirilen değişiklikle kanun hükmünde kararnameleri şekil ve esas bakımından, anayasa değişikliklerini ise Anayasa'da gösterilen şekil şartları bakımından denetleme görevi verilerek Anayasa Mahkemesinin görev alanı belirgin hale getirilmiştir.