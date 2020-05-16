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25 günde 250’ye yakın vatandaşın veresiye borçlarını ödedi

Denizli’nin Çivril ilçesinde bir hayırsever Ramazan ayı başlangıcından itibaren ilçedeki yaklaşık 250 kişinin bakkal ve marketlere olan veresiye borçlarını ödedi.

Yeniakit Publisher
2020-05-16 12:26:42 -
25 günde 250’ye yakın vatandaşın veresiye borçlarını ödedi

Denizli’nin Çivril ilçesinde bir hayırsever Ramazan ayı başlangıcından itibaren ilçedeki yaklaşık 250 kişinin bakkal ve marketlere olan veresiye borçlarını ödedi. Bayramdan önce veresiye borçları silinen vatandaşlar adeta çifte bayram yaşadılar.


Denizli’nin Çivril ilçesinde bir iş insanı, korona virüs (Kovid-19) salgınından etkilenerek Ramazan ayında çalışmayan ilçedeki vatandaşlara destek oldu. İş insanı, Nisan ayının son günlerinde hayata geçirdiği ‘veresiye defterlerindeki borçları kapatalım’ kampanyasında, neredeyse 25 günde yaklaşık olarak 250’ye yakın insanın borçlarını sildi. Borçları silinen vatandaşların yanı sıra veresiye defterindeki borçları da kapanan esnaflarında yüzleri güldü ve bayram öncesi rahatladılar.


Özellikle salgından sonra iş bulmakta zorlanan vatandaşların yanı sıra işe gidemeyen dar gelirli vatandaşlara rahat bir nefes aldırmak amacıyla başlatılan çalışma ile ilgili açıklama yapan ve isminin bilinmemesini isteyen hayırsever iş insanı, “İnsanlarımız zor durumda. Bir çok kişi ya işini kaybetti ya da gelirinde düşüş yaşadı. Esnaf da kendisinden alışveriş yapan komşusuna bu zorlu dönemde sırt çevirmedi ama onların da kuşkusuz bir dayanma noktası var. Koronavirüs sebebiyle zor durumda kalan vatandaşlarımıza ve bakkal esnafımıza destekte bulunmak, yaklaşan bayram öncesi hem esnafımız hem de hemşehrilerimiz biraz olsun rahatladı ise ne mutlu bize” diye konuştu.

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