25 bin lira borçla başladığı işten milyarlarca lira kazandı
Çin Halk Cumhuriyeti'nde Liu Huiping isimli girişimci, 580 dolar (yaklaşık 25 bin 600 TL) borçla başladığı işinde 580 milyon dolarlık (yaklaşık 25 milyar 615 milyon 700 bin TL) servet kazandı. Milyon dolarlık varlığına rağmen gayrimenkul sahibi olmayan ve kirada yaşayan 49 yaşındaki Huiping, çocuklarına miras bırakmama kararı aldı.

Çinli girişimci Liu Huiping’in 580 dolar yaklaşık 25 bin 600 TL borçla temelini attığı gıda işletmesi, 580 milyon dolarlık yaklaşık 25 milyar 615 milyon 700 bin TL'lik bir dev haline geldi. Buharda pişirilen Çin mantısı zinciriyle dünya çapında dikkat çekiyor.

 

İflas etti ancak pes etmedi

1998 yılında Şanghay’da açtığı ilk dükkanı başarısızlıkla sonuçlanan Huiping, borçlarını ödemek için bir dönem pazarlarda yılan kesmek de dâhil olmak üzere çeşitli işlerde çalıştı. Pes etmeyerek sektöre geri dönen girişimci, bugün Çin genelinde 5 binden fazla şubeye ulaştı. Yıllık geliri 26 milyon doları bulan işletme, Huiping’in kişisel servetini yarım milyar doların üzerine taşıdı.

 

Çocuklarına miras bırakmama kararı aldı

Milyon dolarlık varlığına rağmen gayrimenkul sahibi olmayan ve kirada yaşayan 49 yaşındaki Huiping, çocuklarına miras bırakmama kararıyla da gündemde. Başarının bireysel çabayla elde edilmesi gerektiğini savunan Huiping, servetin çocuklara doğrudan aktarılmasının onların gelişimine engel olacağını savunuyor.

