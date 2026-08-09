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Aktüel 25 bin kişi görmek için gece yarısı gökyüzüne baktı!
Aktüel

25 bin kişi görmek için gece yarısı gökyüzüne baktı!

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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25 bin kişi görmek için gece yarısı gökyüzüne baktı!

Karacabey Belediyesi ve Cemre Vakfı'nın katkılarıyla 6. Perseid Meteor Yağmuru Gözlem Etkinliği düzenlendi. 25 bin kişinin toplandığı alanda jandarma ekipleri yoğun güvenlik önlemleri alırken, çevrede adeta kuş uçurtmadı.

Bursa'da bu yıl 6'ıncısı düzenlenen Perseid Meteor Yağmuru Gözlem Etkinliği'ne 25 bin kişi katıldı.

Karacabey Belediyesi ve Cemre Vakfı'nın katkılarıyla 6. Perseid Meteor Yağmuru Gözlem Etkinliği düzenlendi. Karacabey Boğazı'nda doğa fotoğrafçısı Alper Tüydeş'in sunumuyla gerçekleşen etkinlik, gecenin ilerleyen saatlerine dek devam etti. Çevre il ve ilçelerden de meteor yağmurunu izlemek için binlerce kişi akın etti. 25 bin kişinin toplandığı alanda jandarma ekipleri yoğun güvenlik önlemleri alırken, çevrede adeta kuş uçurtmadı. Sabaha kadar süren etkinlik nedeniyle işletmelerin yüzde 90'ı da tüm gece hizmet verdi.

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