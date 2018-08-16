25 ayrı suçtan yakalandı, savunması: Pişmanım ama...

Gaziantep'te son dönemlerde çeşitli marka ve modellerdeki araç ve motosikletleri çaldığı belirlenen M.Y. isimli şüpheli, polisin yaptığı operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Kuru sıkıdan çevirme 1 adet tabanca ile yakalanan M.Y.'nin hırsızlık, yağma, taksirle adam öldürme, 6136 SKM gibi suçlardan 7 aranma kaydının olduğu, çeşitli suçlardan 25 adet suç kaydının bulunduğu belirlendi.

Yapılan operasyonda ele geçirilen çalıntı araç ve motosiklet müştekilere teslim edildi.

"YANLIŞ ANLAŞILMA, PİŞMANIM AMA"

Şüpheli şahıs hakkında yapılan yasal işlemler sonrası adli makamlara sevk edildi. Sağlık raporu için hastaneye götürülen şahıs polis aracına bindirildiği esnada yöneltilen, "Bir daha hırsızlık yapacak mısın" sorusuna, "Ben asla hırsızlık yapmadım" cevabını verdi. "Şimdi neden hırsızlık yaptın" sorusu yöneltilen şahıs, "Yanlış anlaşılma, pişmanım ama" dedi.

M.Y. sağlık raporunun ardından adli makamlara götürüldü.