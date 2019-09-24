24.09.2019 Günün âyet ve hadisi
Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...24 Eylül 2019 Salı 06:48
VAHYİN DİLİNDEN
اَلَمْ نَخْلُقْكُمْ مِنْ مَٓاءٍ مَه۪ينٍۙ
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla
"Sizi önemsenmeyen bir sudan yaratmadık mı?"
(Mürselat Suresi, âyet:20) (Meal Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)
ALLAH RASULÜNDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)
"Muhakkak en faziletli iman, nerede olursan ol, Allahü Teala'nın seninle beraber olduğunu bilmendir."
(Taberâni)
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