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24.09.2019 Günün âyet ve hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

24 Eylül 2019 Salı 06:48
24.09.2019 Günün âyet ve hadisi

VAHYİN DİLİNDEN


اَلَمْ نَخْلُقْكُمْ مِنْ مَٓاءٍ مَه۪ينٍۙ

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla 

"Sizi önemsenmeyen bir sudan yaratmadık mı?"

(Mürselat Suresi, âyet:20)          (Meal Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı) 

ALLAH RASULÜNDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)  

"Muhakkak en faziletli iman, nerede olursan ol, Allahü Teala'nın seninle beraber olduğunu bilmendir."

  (Taberâni)

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Haber Tarihi: 24 Eylül 2019 Salı 06:48
  1. 24.09.2019 Günün âyet ve hadisi
  2. Mürselat 20
  3. meni
  4. insanın yaratılışı
  5. faziletli iman

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