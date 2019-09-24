24.09.2019 Günün âyet ve hadisi Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

VAHYİN DİLİNDEN

اَلَمْ نَخْلُقْكُمْ مِنْ مَٓاءٍ مَه۪ينٍۙ Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla "Sizi önemsenmeyen bir sudan yaratmadık mı?" (Mürselat Suresi, âyet:20) (Meal Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı) ALLAH RASULÜNDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem) "Muhakkak en faziletli iman, nerede olursan ol, Allahü Teala'nın seninle beraber olduğunu bilmendir." (Taberâni)

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