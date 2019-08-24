24.08.2019 Günün âyet ve hadisi
Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...24 Ağustos 2019 Cumartesi 08:54
VAHYİN DİLİNDEN
يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ اَخ۪يهِۙ وَاُمِّه۪ وَاَب۪يهِۙ وَصَاحِبَتِه۪ وَبَن۪يهِۜ لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْن۪يهِۜ
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla
" İşte o gün kişi kardeşinden, annesinden, babasından, eşinden ve çocuklarından kaçar.
O gün her kişinin işi başından aşkındır."
(Abese Suresi, âyet:34-35-36-37) (Meal Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)
ALLAH RASULÜNDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)
“İnsanlara öyle bir zaman gelir ki, kişi malı helâlden mi, haramdan mı aldığına hiç aldırmaz.”
(Buhârî, Büyû, 7, 23)
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