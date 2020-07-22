24 Temmuz'da yaşanacak! NASA’dan korkutan uyarı: Hızla yaklaşıyor

NASA’nın “potansiyel tehlike” ve “yakın Dünya nesnesi” diye nitelediği, gökdelen büyüklüğünde bir asteroit, bu hafta Dünya’nın çok yakınından geçecek. Uzay ajansı, bu “potansiyel tehlike” sınıflandırmasını gezegene tehlike arz edecek kadar yaklaşan cisimler için kullanıyor.

Business Insider’ın haberine göre 2020ND diye adlandırılan ve saatte 48 bin km hızla ilerleyen göktaşı geçişini 24 Temmuz’da gerçekleştirecek.

170 metre büyüklüğündeki cismin gezegenin yaklaşık 0,034 astronomik birim (AU) yakınından geçeceği tahmin ediliyor. Dünya ve Güneş arasındaki mesafe ise yaklaşık 1 astronomik birime (149 milyon 599 bin km) tekabül ediyor.

Independent'in haberine göre; ssteroidin gezegenle çarpışması beklenmese de NASA, bölgesel hasara yol açabilecek bir asteroidin Dünya’ya çarpma ihtimali bulunduğunu belirtiyor. Uzay ajansına göre bu olasılık yılda 3 milyonda bir oranında.

Öte yandan bu geçiş, asteroidin Dünya’ya ilk ziyareti de olmayacak. Gök cisminin geçmişte gezegeni en az 5 kez ziyaret ettiği belirtiliyor.

Times of India’ya göre 2020 ND’nin çıplak gözle görülmesi mümkün olmayacak. Nispeten hassas teleskopları olan gözlemciler bile cismi tespit etmekte güçlük çekebilir.