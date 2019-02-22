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24 Saat açık kütüphane

İstanbul’da üye sayısı bakımından üçüncü sırada yer alan Bağcılar Belediyesi Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Halk Kütüphanesi, artık 24 saat hizmet vermeye başladı.

22 Şubat 2019 Cuma 19:22
24 Saat açık kütüphane

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “Kütüphanelerimizi yaşayan mekanlar haline dönüştürüyoruz. Kafalardan zaman engelini kaldırıyoruz. Saat 22.00’ye kadar açık olan kütüphanemiz Pazartesi gününden itibaren 24 saat hizmet vermeye başladı” dedi. Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, geçen hafta ilçede gençlerin uğrak merkezlerinden biri olan Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Halk Kütüphanesi’ni ziyaret etmişti. Burada üniversite sınavına hazırlık yapan gençlerle ve ders çalışan öğrencilerle sohbet eden Çağırıcı, kütüphane müdavimlerini sevince boğan müjdeyi vermişti. Çağırıcı verdiği sözü tutarak kütüphaneyi 24 saat hizmete açtı. Bağcılar’da 15 yıl önce açılan Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Halk Kütüphanesi, 27 bin 990 üye sayısıyla İstanbul’da üye sayısı bakımından 3. sırada bulunuyor. “Herkes için kütüphane” projesi kapsamında Kütüphanede internet seminerleri, atölye çalışmaları, kütüphane ziyaretçilerine e-devlet uygulamaları, özgeçmiş hazırlama, kariyer portallarını kullanma, temel bilgisayar eğitimleri, açık eğitim kaynakları, güvenli internet ve güvenli bilgi, sınıf yönetimi, kişisel gelişim, farkındalık ve Bilge-İş eğitimi de veriliyor. Ayrıca kütüphanede bulunanlara ücretsiz olarak sabah, öğlen ve akşam çorba ikram ediliyor.

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Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 19:22
  1. İstanbul
  2. Bağcılar Belediyesi

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