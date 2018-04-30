24 metrelik dev dalgada sörf yapan Brezilyalı rekor kırdı

Dünyanın en büyük dalgasında sörf yapan sporcu unvanı bir Brezilyalı gencin oldu. 38 yaşındaki Sao Paulolu sörfçü Koxa, 24 metre 28 santim yüksekliğindeki dev dalgada süzüldü. Bu sörf, Brezilyalı sporcuya dünya rekoru getirdi.

En büyük dalgada sörf yapan sporcu unvanını kazanan sörfçü, ödülünü Kaliforniya’da düzenlenen törenle aldı. Bunun en büyük hayali olduğunu söyleyen Koxa, “Herkese teşekkür ederim. Hayallerinizin peşinden gidin” ifadelerini kullandı.

Dünyanın en yüksek dalgasında sörf yapan sporcu unvanı, 2011 yılından bu yana Amerikalı sörfçü Garrett McNamara’nın elindeydi.

Kaynak: TRT Haber