  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel 24 kilo 60 gram uyuşturucu ele geçirildi
Yerel

24 kilo 60 gram uyuşturucu ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2023-09-28 11:49:00 -
24 kilo 60 gram uyuşturucu ele geçirildi

Hakkari'de polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 24 kilo 60 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, "İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti” suçunu önlemeye yönelik olarak yürüttüğü çalışmalarda, il genelinde yaptığı uygulamalarda 11 kilo 800 gram skunk maddesi, ve 12 kilo 260 gram eroin ele geçirildi. Uyuşturucu ile ilgili gözaltına alınan 6 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kuyucak'ta uyuşturucu operasyonu: İşte ele geçirilenler
Kuyucak'ta uyuşturucu operasyonu: İşte ele geçirilenler

Yerel

Kuyucak'ta uyuşturucu operasyonu: İşte ele geçirilenler

Konya'da uyuşturucu operasyonu!
Konya'da uyuşturucu operasyonu!

Yerel
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Konya'da uyuşturucu operasyonu!

Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu!
Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu!

Yerel

Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu!

Uyuşturucu operasyonunda 23 gözaltı
Uyuşturucu operasyonunda 23 gözaltı

Yerel

Uyuşturucu operasyonunda 23 gözaltı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23