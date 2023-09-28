24 kilo 60 gram uyuşturucu ele geçirildi
Hakkari'de polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 24 kilo 60 gram uyuşturucu ele geçirildi.
Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, "İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti” suçunu önlemeye yönelik olarak yürüttüğü çalışmalarda, il genelinde yaptığı uygulamalarda 11 kilo 800 gram skunk maddesi, ve 12 kilo 260 gram eroin ele geçirildi. Uyuşturucu ile ilgili gözaltına alınan 6 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.