24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı

ÇANKIRI (AA) - Çankırı, Kastamonu, Sinop, Çorum, Tokat ve Amasya'da 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla programlar düzenlendi.

Çankırı 100. Yıl Kültür Merkezi'ndeki törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Vali Abdullah Ayaz, Türkiye'nin en büyük zenginliğinin beşeri sermaye olduğunu söyledi.

Beşeri sermayenin değerlendirilmesinde, güçlenerek geleceğe hazırlanmasındaki en önemli aktörlerin öğretmenler olduğunu belirten Ayaz, "Memleket bugünlere nasıl geldiyse, kimler vesilesiyle geldiyse bunların hepsinde bugüne kadar görev yapmış ve görev yapmakta olan öğretmenlerimizin büyük emeği söz konusu. Bugüne kadar sizler sayesinde geldik, bundan sonra da nereye ne kadar gidebilirsek yine öğretmenlerimiz ve eğitim camiamızın gayretleriyle, özverisiyle, çalışmasıyla gideceğiz." dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Muammer Öztürk de bugün takvimlerin Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Millet Mektepleri Başöğretmenlik unvanını aldığı tarihi gösterdiğini söyledi.

İnsanlık tarihinin başlangıcından bugüne kadar eğitimin olmadığı hiçbir dönem olmadığını vurgulayan Öztürk, "İnsan evladının var olduğu günden beri onun eğitimi de en az yeryüzünde varlığı kadar önemli ve değerli kabul edilmiştir. İnsan, içinde doğduğu aile ocağı ve toplumun şefkatli kucağında çevresini örnek alarak beslenir ve büyür fakat insanların toplumdaki yerinin belirlenmesi öğretmen ile şekillenir." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından müzik dinletisi gerçekleştirildi. Emekli olan öğretmenlere ve yapılan yarışmalarda dereceye öğrencilere de hediyeleri verildi.

- Kastamonu

Kastamonu'da 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki programda İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Bahçacıoğlu tarafından Atatürk ve Şehit Şerife Bacı Anıtı’na çelenk sunuldu, ardından saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu.

Bahçacıoğlu, burada yaptığı konuşmada, öğretmenlik mesleğinin önemine değindi.

Öğretmenliğin emek, özveri, sabır ve hoşgörü isteyen, bedeli hiçbir maddi karşılıkla ölçülemeyecek kadar değerli, saygın ve gücünü sevgiden alan dünyanın en güzel mesleklerinden olduğuna işaret eden Bahçacıoğlu, şöyle konuştu:

"Hammaddesi insan olan, şekil verilen eserin insan hayatı olduğu, dünyanın en hassas ve en muhteşem sanatını icra edenlerdir öğretmenler. Diğer sanatkarlardan farklı olarak öğretmenlerimizin ortaya çıkardığı eserler topluma estetik bir katkı değil, yaşamsal bir anlam katmaktadır. Öğretmenlerimiz, ülkemizin her yerinde geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı ve gençlerimizi 2023 Eğitim Vizyonu'nun temel amacı olan çağın ve geleceğin becerileriyle donanmış ve bu donanımı insanlık hayrına sarf edebilen, bilime sevdalı, kültüre meraklı ve duyarlı, nitelikli, ahlaklı bireyler yetiştirmek ideali doğrultusunda fedakarca görev yapmaktadır."

Konuşmanın ardından aday öğretmenler için yemin töreni düzenlendi. Daha sonra emekli olan öğretmenlere hizmet şeref belgeleri ve Öğretmenler Günü nedeniyle düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi.

Programa Vali Vekili Vedat Yılmaz, Belediye Başkanı Galip Vidinlioğlu, Garnizon Komutanı ve Asker Alma Bölge Başkanı Personel Albay Yücel Ercan, Kastamonu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Atalan ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile davetliler katıldı.

- Sinop

Sinop’ta Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen programda İl Milli Eğitim Müdürü Ercan Yıldız tarafından Atatürk Anıtı’na çelenk sunuldu, ardından saygı duruşunda bulunarak İstiklal Marşı’nın okundu.

Yıldız, törende yaptığı konuşmada, koronavirüs salgını nedeniyle dünyanın geçtiği zor süreçte öğretmenlik mesleğinin ne denli önemli olduğunun bir kez daha ortaya çıktığını söyledi.

Öğretmenlerin geleceğin teminatı olan çocukları ve gençleri geleceğe hazırladıklarına işaret eden Yıldız, "Öğretmenlik mesleği kutsaldır. Özellikle zor süreçten geçtiğimiz bugünler de şartlar ne olursa olsun, görevlerini yerine getirmeye çalışmaları takdire şayandır. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere edebiyata intikal etmiş, tüm öğretmenlerimize Allah’tan rahmet diliyor, değerli meslektaşlarımın da 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutluyorum." diye konuştu.

Yıldız’ın konuşmanın ardından aday öğretmenler yemin ederek, hafta boyunca düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri sunuldu.

- Tokat

Tokat'ta Vali Ozan Balcı, Zübeyde Hanım Anaokulu'nda düzenlenen 24 Kasım Öğretmenler Günü programına katıldı.

Öğretmenlere kitap hediye eden Balcı, "Öğretmenlerimiz insanlığın her alanda gelişmesinde önemli katkılar sunuyor. Fedakar çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum." dedi.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Eğitim Fakültesi tarafından 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla şehit öğretmenler için çınar ağacı dikimi gerçekleştirdi.

Eğitim Fakültesi girişinde gerçekleştirilen ağaç dikme etkinliğine Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Eren Yürüdür, dekan yardımcıları, akademisyenler ve idari personel katıldı.

- Çorum

Çorum'da İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı, Gazi Caddesi'ndeki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Törende Başöğretmen Atatürk ve hayatını kaybeden bütün öğretmenler için saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Etkinlikler kapsamında göreve yeni başlayan öğretmenler için temsili yemin töreni düzenlendi. Törende 4 öğretmenin yemin etmesinin ardından kentte öğretmenler arasında 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen resim yarışmasında dereceye giren öğretmenlere hediyeleri verildi.

Sarı, törende yaptığı konuşmada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla ayrı kaldıkları öğrencilerine bir an önce kavuşmayı dilediklerini belirtti.

Vali Mustafa Çiftçi de kısa süre önce emekli olan öğretmenleri makamında ağırladı. Çiftçi, bir süre sohbet ettiği öğretmenlere hizmet şeref belgesi verdi.

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ise 15 Temmuz Şehitleri Fen Lisesi'ni ziyaret ederek, öğretmenlerle bir araya geldi.

Aşgın, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla kentteki öğretmenlere 4 bin 200 özel üretim el dezenfektanı ve 21 bin maske dağıttıklarını söyledi.

Kutlama etkinlikleri kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlüğünce öğretmenlere saat 19.00'da çevrimiçi konser verilecek.

- Amasya

Amasya'da 24 Kasım Öğretmenler Günü düzenlenen törenle kutlandı.

Yavuz Selim Meydanı'nda düzenlenen tören, Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başladı.

Saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı'nın okunmasından sonra konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Coşkun, bütün öğretmenlerin gününü kutladı.

Coşkun, insanın kendi doğasından kaynaklanan öğrenme arzu ve ihtiyacının ivmeli bir şekilde süregeldiğini ve devam ettiğini dile getirerek, "Bu süreçte bizleri eğiten öğretmenlerimiz, zihin ve gönlümüze kalıcı izler bırakan en saygın öznelerdir. Çünkü öğretmen bilgi kaynağı olmasının yanında şefkatiyle bizleri saran, merhamet timsali ve sevgi membağıdır." dedi.

Törenin ardından Coşkun ve beraberindeki öğretmenler, Vali Mustafa Masatlı'yı makamında ziyaret etti.







