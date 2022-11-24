24 Kasım 1989: Akademisyen Abdullah Yusuf Azzam'ın şehit edilmesi

941 Yılında Filistin’nin Siletül Harisiye kasabasında doğdu. Buradaki ilk ve orta öğretiminden sonra 1966′da Şam Üniversitesi Şeriat fakültesini bitirdi. 1967 de Amman da öğretmenlik yaparken Batı Yaka ve Mescid-i Aksa’nın yahudilerin eline geçmesi üzerine Müslüman Kardeşler’in mücahid birliklerine katıldı. İlimsiz cihad olmayacağını düşünerek, başladığı doktorasını 1973’de Kahire’de Usul-u fıkıh dalında başarıyla bitirdi. 1973 – 80 arası Ürdün Şeriat Fakültesinde öğretim üyesi olarak bulundu.



Ürdün’den askeri yargıtay kararıyla sürülünce 1981’de Cidde Kral Abdulaziz Üniversitesinde çalışmaya başladı. Burada istediği ortamı bulamayan Abdullah Azzam İslamabad’daki Uluslararası İslam Üniversitesi’nde ders verirken aynı zamanda yeni başlayan Afgan cihadı ile yakından ilgileniyordu. Bir müddet sonra üniversitedeki görevini tamamen bırakarak Peşaver’e taşındı.







Şehadetine kadar tüm ömrünü cephede savaşarak, Arap ülkelerinden gelen gençlerin eğitim kamplarında, muhacirlerin kamplarında geçirdi. Beytül ensar adıyla açtığı büroda, Arap ülkelerinden gelen gençleri ve yardımları organize ediyordu. Mücahidlere yardım, mücahid kervanlarının cephane taşımak için kiraladıkların hayvanların kirası ve yol erzak almaları için maddi destek olma, Arap ülkerinden gelen gençleri kamplarda hızlı bir eğitimden geçirdikten sonra fiili cihada yollama, mücahidlerin ve muhacirlerin İslami eğitimi gayret gösterme dergi ve kasetlerle Afgan cihadını tanıtma yanında yazdığı eserlerle ümmete büyük hizmet etmiş bir alimdi.

Abdullah Azzam, 24 Kasım Cuma günü her zaman namaz kıldığı “Seb’u’l-Leyle Camii’n gitmek üzere evinden çıktı. Amacı Cuma Hutbesini okumak ve Cuma namazını kıldırmaktı.







İki oğlu Muhammed ve İbrahim ile birlikte arabasına doğru yaklaştı. Arabaya yaklaştıktan kısa bir süre sonra çok büyük bir patlama duyuldu. 20 kilo ağırlığındaki TNT’nin uzaktan kumandalı olarak patlatılmasıyla araba anında parçalandı. Meydana gelen büyük patlamayla, araba paramparça olmuştu. Patlamanın olduğu nokta derin bir çukura dönüştü. Olay yerine yakın olan elektrik hatları koptu. Abdullah Azzam, oğlu Muhammed ve İbrahim’le birlikte şehid oldu.



Cenazeye coşkulu kalabalılar katıldı. Cenaze namazını mücahid liderlerinden Sayyaf kıldırdı.