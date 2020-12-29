İSTANBUL (AA) - İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen 24. İstanbul Tiyatro Festivali sona erdi.

Çevrim içi platform "online.iksv.org" adresinde izleyicilerle buluşan, 14 Kasım-1 Aralık tarihleri arasında düzenlenip 28 Aralık'a kadar uzatılan festivalde 14 fiziki ve 11 çevrim içi yapım sahnelendi.

Fiziki gösterileri 2 bin 500'e yakın izleyiciye, çevrim içi gösterileri ise 13 binden fazla kişiye ulaşan festivalin çevrim içi gerçekleştirilen açılış törenini 10 bin kişi izledi.

Festivalin web sitesi ve sosyal medya hesaplarında yayımlanan, İKSV Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, Koç Holding Enerji Grubu Başkanı Yağız Eyüboğlu ve İstanbul Tiyatro Festivali Direktörü Leman Yılmaz'ın konuşma yaptığı törende, onur ödülü sahibi sahipleri Belçikalı yönetmen Ivo van Hove, dansçı-koreograf Geyvan McMillen ve yönetmen Işıl Kasapoğlu'nun mesajları da yer aldı.

- Festivalde 18 yerli yapımın prömiyeri yapıldı

Bu yılki programında salgından olumsuz etkilenen yerli topluluklara geniş yer açan festivalin destek verdiği 20 yapımın 18'i festivalde prömiyerini gerçekleştirdi.

"Dumrul ile Azrail" oyununun da izleyiciyle buluştuğu festivalde, fiziki gösteriler sahnelerde çevrim içi projeler ise "online.iksv.org" adresinde izlendi.

İKSV YouTube kanalında yayımlanan ücretsiz Öğrenme ve Gelişim Programı panel, atölye çalışması, söyleşi ve okuma tiyatrosu gibi ücretsiz yan etkinlikleri, festival boyunca 5 bin kişi izledi.

Festivalde ayrıca Özen Yula'nın yazıp Berfin Zenderlioğlu’nun yönettiği "Bir Hikayemiz Var Bizim" eserinin okuma tiyatrosu, Salon İKSV'de sınırlı sayıda katılımcıyla gerçekleşti.