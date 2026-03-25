  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Gündem 24 ilde DEAŞ operasyonu! 88 şüpheli yakayı ele verdi
Gündem

24 ilde DEAŞ operasyonu! 88 şüpheli yakayı ele verdi

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi:
24 ilde DEAŞ operasyonu! 88 şüpheli yakayı ele verdi

Jandarma tarafından 24 ilde düzenlenen operasyonlarda DEAŞ ile bağlantılı olduğu belirlenen 88 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin örgüte finans sağladığı ve propaganda yaptığı belirtildi.

İçişleri Bakanlığı, DEAŞ terör örgütüne yönelik geniş çaplı operasyonların sonuçlarını açıkladı. Türkiye genelinde eş zamanlı düzenlenen baskınlarda çok sayıda şüpheli yakalandı.

24 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında 24 ilde operasyon gerçekleştirildi.

88 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Operasyonlarda, DEAŞ terör örgütüyle bağlantılı olduğu belirlenen toplam 88 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

 

FİNANSMAN VE PROPAGANDA FAALİYETİ

Şüphelilerin;

Örgüt üyesi oldukları

Sözde yardım kuruluşları aracılığıyla finans sağladıkları

Sosyal medya üzerinden propaganda yaptıkları tespit edildi.

ÇOK YÖNLÜ SORUŞTURMA

Yetkililer, operasyonların titizlikle yürütüldüğünü ve soruşturmanın çok yönlü şekilde sürdüğünü belirtti.

 

BAKANLIKTAN TEŞEKKÜR MESAJI

İçişleri Bakanlığı açıklamasında, operasyonu gerçekleştiren jandarma ekipleri ve sürece katkı sağlayan tüm birimlere teşekkür edildi.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Usame

Ellerinize saglık. Bitmez bu abd nin içimizdeki paralı köpekleri. Ama asıl yapılması gereken bataklığı kurutmak. Ebu hanzala denen hanzoyu ve avanesini de kodese koyup sosyal mecrada da seslerini kesmeden bu iş bitmez benden söylemesi.
WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23