24 ilde DEAŞ operasyonu! 88 şüpheli yakayı ele verdi
Jandarma tarafından 24 ilde düzenlenen operasyonlarda DEAŞ ile bağlantılı olduğu belirlenen 88 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin örgüte finans sağladığı ve propaganda yaptığı belirtildi.
İçişleri Bakanlığı, DEAŞ terör örgütüne yönelik geniş çaplı operasyonların sonuçlarını açıkladı. Türkiye genelinde eş zamanlı düzenlenen baskınlarda çok sayıda şüpheli yakalandı.
24 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON
Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında 24 ilde operasyon gerçekleştirildi.
88 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA
Operasyonlarda, DEAŞ terör örgütüyle bağlantılı olduğu belirlenen toplam 88 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
FİNANSMAN VE PROPAGANDA FAALİYETİ
Şüphelilerin;
Örgüt üyesi oldukları
Sözde yardım kuruluşları aracılığıyla finans sağladıkları
Sosyal medya üzerinden propaganda yaptıkları tespit edildi.
ÇOK YÖNLÜ SORUŞTURMA
Yetkililer, operasyonların titizlikle yürütüldüğünü ve soruşturmanın çok yönlü şekilde sürdüğünü belirtti.
BAKANLIKTAN TEŞEKKÜR MESAJI
İçişleri Bakanlığı açıklamasında, operasyonu gerçekleştiren jandarma ekipleri ve sürece katkı sağlayan tüm birimlere teşekkür edildi.