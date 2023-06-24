  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Hızlı taşıma devi Getir Fransa'da iflas başvurusu yaptı! Yüzlerce işçi maalesef işsiz kalacak

Bir ilimizden tarihi petrol müjdesi az önce geldi! Günlük 11 bin varili buldu, resmen fışkırıyor

Merkez Bankası Başkanı Erkan'dan enflasyon mesajı! 'Kolları sıvadık'

Beklenmedik haber geldi! Türk inşaat dev şirketi artık New York'ta! Türk şirket ilan etti

Şok haber! Irak hükümetinden parasını alamayan Türk inşaat devi iflas etti

Yunanistan’da 2023’ün ilk çeyreğinde bilançosu: Göz göre göre binlerce lira altın satın aldılar!

Almanlardan şaşırtan karar! Ülke dışından gelen göçmenlere karşı adım: önlemi aldı! Peş peşe duyurdu

Apar topar Bayraktar TB2 SİHA'nın rakibini aldılar! 'Türkiye'ye karşı kullanacağız' diyerek duyurdular

FETÖ'nün gizlenme yönergesi ortaya çıktı! Tüm şifreler deşifre edildi...

İran ve Yunanistan'ın uykuları kaçacak! Türkiye kardeş ülke ile yaptı, kesinlikle NATO'ya verilmeyecek
Tarih 24 Haziran 1864: Mutasavvıf Abdülfettâh El-Akrî'nin vefatı
Tarih

24 Haziran 1864: Mutasavvıf Abdülfettâh El-Akrî'nin vefatı

Yeniakit Publisher
2023-06-24 05:29:00 -
24 Haziran 1864: Mutasavvıf Abdülfettâh El-Akrî'nin vefatı

Onlar; yaşadıkları döneme çalışmalarıyla, eserleriyle maddi/manevi anlamda damga vurup iz bırakarak gittiler. Bugün, Mutasavvıf Abdülfettâh El-Akrî'yi hayırla yâd ediyoruz.

1778 senesinde doğan Abdülfettâh Efendi, Mevlânâ Hâlid-i Bağdadî hazretlerinin talebesidir. Tasavvufda pek yüksek derecelerin sahibi olduğu gibi, fıkıh ilminde de büyük âlim idi. İstanbul halkı senelerce onun feyz ve bereketlerinden istifâde etti. 1864 senesinde Muharrem ayının dokuzunda Cum’a günü vefât etti. Abdülfettâh hazretleri, küçük yaşta Bağdat’ın ileri gelen âlimlerinden ilim öğrenmeye başladı.

Çok zekî idi. Kısa sürede Kur’ân-ı Kerîmi ezberledi. Gayretli ve devamlı çalışmalarıyla hem arkadaşlarının, hem de hocalarının dikkatini çekiyordu. Genç yaşta tefsîr, hadîs ve fıkıh ilimlerinde ve o zamanın fen ilimlerinde mütehassıs bir âlim oldu. Fıkıh ile ilgili mevzûları cevaplandırmada meşhûr idi. Abdülfettâh-ı Bağdadî, bu zâhirî ilimlerin yanısıra, bâtın ilmi olan tasavvufta da yetişmek istiyordu.



Bunun için Resûlullah efendimizden (aleyhisselâm) gelen feyz ve bereketleri insanların kalblerine akıtan, kendilerine silsile-i aliyye denilen âlim ve evliyânın en meşhûrlarından olan Mevlânâ Hâlid-i Bağdadî hazretlerine talebe oldu. Abdülfettâh-ı Bağdadî Akrî hazretleri, ömrünün son senelerinde, Allahü teâlâya ve otuz dokuz sene önce vefât eden mübârek hocası, Mevlânâ Hâlid-i Bağdadî’ye kavuşmak arzusu ile yanmaya başladı.



1864 senesinde Muharrem ayının ortalarında talebeleri ve tanıdıkları ile helâlleşti, vedâlaştı. Vasıyyetini bildirdi. Muharrem’in on dokuzunda Cum’a günü talebelerinin başında okudukları Kur’ân-ı Kerîmi dinleyerek son nefesini verdi.

Türbesi: Validei Atik, Nuh Kuyusu Cad. Üsküdar/İstanbul

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23