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Eğitim 24 bin çocuğa umut olacaklar! “Eğitimle Daha İyiye” reklam filmi yayınlandı
Eğitim

24 bin çocuğa umut olacaklar! “Eğitimle Daha İyiye” reklam filmi yayınlandı

Yeniakit Publisher
2023-10-31 13:27:00 -
24 bin çocuğa umut olacaklar! "Eğitimle Daha İyiye" reklam filmi yayınlandı

Deprem felaketinin ardından TEGV ile hayata geçirdiği “Eğitimle Daha İyiye” projesiyle 24 bin çocuğun eğitimine destek olma misyonunu benimseyen MediaMarkt, bu anlamlı projeyi tüm Türkiye'ye duyurmak amacıyla özel bir reklam filmi hazırladı.

Geniş ürün yelpazesiyle teknolojiseverlere konforlu alışverişin keyfini sunan, Avrupa’nın açık ara bir numaralı elektronik perakendecisi MediaMarkt, Türkiye’nin en köklü eğitim sivil toplum kuruluşu TEGV (Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı) ile bir araya gelerek, 24  bin çocuğa umut olacak anlamlı bir projeye başladı. 

6 Şubat’ta meydana gelen depremlerin hemen ardından bölgedeki en temel ihtiyaçlardan olan ısıtma ve enerji ihtiyacını karşılamak için ısıtıcılar, powerbanklar ve şarj aletleri olmak üzere toplamda 14 bin ürünü deprem bölgesine  sevk eden MediaMarkt, felaketten etkilenen çocuklara yardım etmek, onlara bir gelecek kazandırmak ve eğitimlerine devam etmelerini sağlamak amacıyla TEGV ile birlikte “Eğitimle Daha İyiye” projesini hayata geçirdi.  

Çocukların yaşadıkları travmayı aşabilmeleri, ve hayata dair umutlarını tazeleyebilmeleri için eğitimin gerekli olan motivasyon ve ilhamı sunacağını amaçlayan MediaMarkt, tam donanımlı 4 adet Ateşböceği Öğrenim Birimi’yle, 4 yıl boyunca depremden doğrudan etkilenmiş bölgelerdeki çocukların eğitim hayatlarına devam etmelerine katkıda bulunacak.

MediaMarkt’ın öncülüğünde ve Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) iş birliği ile gerçekleşen projenin reklam filminde, “Ahmetlerin, Ayşelerin, Zehraların birbirinden güzel hayalleri var; bizse bu yolda aracıyız“ cümlesiyle projenin hikayesini izleyenlere aktarıyor. Yönetmenlik koltuğunda Canbert Yerguz’un oturduğu film, eğitimin önemini ve çocukların geleceğine yapılan yatırımın kıymetini vurgulayan etkileyici bir anlatımla izleyici karşısına çıkıyor. 
ÖNE ÇIKAN VİDEO

MediaMarkt’ın reklam filmini MediaMarkt & TEGV - Eğitimle Daha İyiye adresi üzerinden izleyebilirsiniz. 

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