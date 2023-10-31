24 bin çocuğa umut olacaklar! “Eğitimle Daha İyiye” reklam filmi yayınlandı

Geniş ürün yelpazesiyle teknolojiseverlere konforlu alışverişin keyfini sunan, Avrupa’nın açık ara bir numaralı elektronik perakendecisi MediaMarkt, Türkiye’nin en köklü eğitim sivil toplum kuruluşu TEGV (Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı) ile bir araya gelerek, 24 bin çocuğa umut olacak anlamlı bir projeye başladı.

6 Şubat’ta meydana gelen depremlerin hemen ardından bölgedeki en temel ihtiyaçlardan olan ısıtma ve enerji ihtiyacını karşılamak için ısıtıcılar, powerbanklar ve şarj aletleri olmak üzere toplamda 14 bin ürünü deprem bölgesine sevk eden MediaMarkt, felaketten etkilenen çocuklara yardım etmek, onlara bir gelecek kazandırmak ve eğitimlerine devam etmelerini sağlamak amacıyla TEGV ile birlikte “Eğitimle Daha İyiye” projesini hayata geçirdi.

Çocukların yaşadıkları travmayı aşabilmeleri, ve hayata dair umutlarını tazeleyebilmeleri için eğitimin gerekli olan motivasyon ve ilhamı sunacağını amaçlayan MediaMarkt, tam donanımlı 4 adet Ateşböceği Öğrenim Birimi’yle, 4 yıl boyunca depremden doğrudan etkilenmiş bölgelerdeki çocukların eğitim hayatlarına devam etmelerine katkıda bulunacak.

MediaMarkt’ın öncülüğünde ve Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) iş birliği ile gerçekleşen projenin reklam filminde, “Ahmetlerin, Ayşelerin, Zehraların birbirinden güzel hayalleri var; bizse bu yolda aracıyız“ cümlesiyle projenin hikayesini izleyenlere aktarıyor. Yönetmenlik koltuğunda Canbert Yerguz’un oturduğu film, eğitimin önemini ve çocukların geleceğine yapılan yatırımın kıymetini vurgulayan etkileyici bir anlatımla izleyici karşısına çıkıyor.

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MediaMarkt’ın reklam filmini MediaMarkt & TEGV - Eğitimle Daha İyiye adresi üzerinden izleyebilirsiniz.