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23.09.2019 Günün âyet ve hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

23 Eylül 2019 Pazartesi 06:26
23.09.2019 Günün âyet ve hadisi

VAHYİN DİLİNDEN



وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ اَنْ تَمُوتَ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ كِتَاباً مُؤَجَّلاًۜ وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِه۪ مِنْهَاۚ وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الْاٰخِرَةِ نُؤْتِه۪ مِنْهَاۜ وَسَنَجْزِي الشَّاكِر۪ينَ

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla 

"Hiçbir kimse Allah’ın yazılıp bir süreye bağlanmış izni olmadan ölmez.

  Kim dünya nimetini isterse ondan kendisine veririz; kim âhiret nimetini isterse ona da ondan veririz; ve     şükredenleri ödüllendireceğiz."

(Âl-i İmran Suresi, âyet:145)          (Meal Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı) 

 

ALLAH RASULÜNDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)  

"Hiçbir Müslüman yoktur ki, içinde günah ve akrabayla münasebeti kesme isteği olmayan bir şeyi Allah'tan istesin de, Allah ona bunu şu üç şekilden birisiyle vermesin:

- Ya hemen o kulun isteği yerine getirilir;
- Yahut Allah kulun isteğini ahirete saklar;
- Ya da dilediğinin dengi bir kötülüğü ondan savuşturur."

Orada bulunanlar dediler: "O halde çok dua edelim!.." Hz. Peygamber buyurdu ki,

"Allah da kabul eder!.." 

(Ahmed b. Hanbel, Müsned, III/18) 

 
 
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Haber Tarihi: 23 Eylül 2019 Pazartesi 06:26
  1. 23.09.2019 Günün âyet ve hadisi
  2. Âl-i İmran Suresi
  3. âyet:145
  4. dünya hayatı
  5. ahiret
  6. ölüm zamanı
  7. dua

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