23.09.2019 Günün âyet ve hadisi

"Hiçbir Müslüman yoktur ki, içinde günah ve akrabayla münasebeti kesme isteği olmayan bir şeyi Allah'tan istesin de, Allah ona bunu şu üç şekilden birisiyle vermesin:



- Ya hemen o kulun isteği yerine getirilir;

- Yahut Allah kulun isteğini ahirete saklar;

- Ya da dilediğinin dengi bir kötülüğü ondan savuşturur."



Orada bulunanlar dediler: "O halde çok dua edelim!.." Hz. Peygamber buyurdu ki,



"Allah da kabul eder!.."

(Ahmed b. Hanbel, Müsned, III/18)