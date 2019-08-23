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23.08.2019 Günün âyet ve hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

23 Ağustos 2019 Cuma 07:32
23.08.2019 Günün âyet ve hadisi

VAHYİN DİLİNDEN

وَاَنْفِقُوا ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ وَلَا تُلْقُوا بِاَيْد۪يكُمْ اِلَى التَّهْلُكَةِۚۛ وَاَحْسِنُواۚۛ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُحْسِن۪ينَ 

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla 

"Allah yolunda harcama yapın; kendi ellerinizle kendinizi tehlikeye atmayın.

  İyilik edin, kuşkusuz Allah iyilik edenleri sever."

(Bakara Suresi, âyet:195)          (Meal Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)



ALLAH RASULÜNDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)  

"Şüphesiz ki bu Din kolaylıktır. Her kim, (kolay olan) bu dini zorlaştırırsa altında kalır.

 Onun için orta bir yol tutun ve Dini en uygun bir biçimde uygulayın.” 

(Buhârî, İman 29)

 
 
 

 



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Haber Tarihi: 23 Ağustos 2019 Cuma 07:32
  1. 23.08.2019 Günün âyet ve hadisi
  2. Bakara 195
  3. tehlikeli bölge
  4. uluslararası iyilik ödülleri
  5. harcama
  6. din kolaylıktır
  7. dini zorlaştırmak

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