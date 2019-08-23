23.08.2019 Günün âyet ve hadisi
Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...23 Ağustos 2019 Cuma 07:32
VAHYİN DİLİNDEN
وَاَنْفِقُوا ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ وَلَا تُلْقُوا بِاَيْد۪يكُمْ اِلَى التَّهْلُكَةِۚۛ وَاَحْسِنُواۚۛ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُحْسِن۪ينَ
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla
"Allah yolunda harcama yapın; kendi ellerinizle kendinizi tehlikeye atmayın.
İyilik edin, kuşkusuz Allah iyilik edenleri sever."
(Bakara Suresi, âyet:195) (Meal Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)
ALLAH RASULÜNDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)
"Şüphesiz ki bu Din kolaylıktır. Her kim, (kolay olan) bu dini zorlaştırırsa altında kalır.
Onun için orta bir yol tutun ve Dini en uygun bir biçimde uygulayın.”
(Buhârî, İman 29)
YORUM YAZ