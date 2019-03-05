23 zincir markete soruşturma

Rekabet Kurumu, meyve ve sebzede haksız rekabet yapıp yapmadıklarının tespiti nedeniyle 23 zincir market hakkında soruşturma başlattı.

Rekabet Kurumu’ndan yapılan açıklamada kurulun 7 Şubat 2019 tarihli toplantısında, perakende gıda ticareti ile iştigal eden zincir marketlerin su ile yaş meyve ve sebzelerin perakende satış fiyatlarını belirlerken rekabet karşıtı davranışlar içerisinde bulunup bulunmadıklarının tespiti amacıyla; aralarında Migros, UCZ Mağazacılık, Carrefoursa, Makro, Mopaş, Metro Grosmarket gibi büyük marketlerin de yer aldığı toplam 23 zincir market hakkında 4054 sayılı Kanun’un 4. ve 6. maddelerini ihlal edip etmediklerinin tespitine yönelik olarak soruşturma açılmasına, 19-06/75-M sayı ile karar verdiği duyuruldu.