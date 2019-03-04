23 zincir markete soruşturma Rekabet Kurumu, 23 zincir market hakkında meyve ve sebzede haksız rekabetten dolayı soruşturma açtı.

Rekabet Kurumu, meyve ve sebzede haksız rekabet yapıp yapmadıklarının tespiti nedeniyle 23 zincir market hakkında soruşturma başlattı. Rekabet Kurumundan yapılan açıklamada şöyle denildi: "Rekabet Kurulu 07.02.2019 tarihli toplantısında, perakende gıda ticareti ile iştigal eden zincir marketlerin su ile yaş meyve ve sebzelerin perakende satış fiyatlarını belirlerken rekabet karşıtı davranışlar içerisinde bulunup bulunmadıklarının tespiti amacıyla; hakkında 4054 sayılı Kanun'un 4. ve 6. maddelerini ihlal edip etmediklerinin tespitine yönelik olarak soruşturma açılmasına, 19-06/75-M sayı ile karar verdi." İşte o marketler... Yeni Mağazacılık A.Ş. BİM Birleşik Mağazalar A.Ş. Şok Marketler Ticaret A.Ş. Migros Ticaret A.Ş. Hakmar Gıda Tur. Hayv. İnş. San. Tic. Ltd. Şti. UCZ Mağazacılık Ticaret A.Ş. Carrefoursa Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş Makro Market A.Ş. Adese Alisveris Merkezleri Ticaret A.Ş. Özen Alışveriş Hizmetleri A.Ş. Yunus Market İşletmeleri Ticaret A.Ş. Yeni Çağdaş İhtiyaç ve Gıda Maddeleri İnş. Tic. Ltd. Şti. Mopaş Marketcilik Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. Ersan Alışveriş Hizmetleri ve Gıda San. Tic. A.Ş. Altunbilekler Ticaret ve Sanayi A.Ş. Soykan Tük. Mal. Paz. San. Tic. A.Ş. Başgimpa Başdurak Gıda İht. Mad. Tic. ve San. Ltd. Şti. Gimsa İnşaat Sanayi Ticaret Turizm İthalat İhracat Ltd. Şti. Çağrı Gıda Temizlik Maddeleri İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. Bildirici Gıda Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. Turgut Seyhan ve Kardeşleri Gıda San. Tic. Ltd. Şti. Şafak Gıda ve Dayanıklı Tüketim Maddeleri Ticaret Sanayi A.Ş. Metro Grosmarket Bakırköy Alışveriş Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.

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