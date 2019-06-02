0553 313 94 23

23 Yaş Altı Avrupa Eskrim Şampiyonası tamamlandı

- Kadınlar Kılıç Milli Takımı şampiyonada 5'inci oldu

02 Haziran 2019 Pazar 18:01
23 Yaş Altı Avrupa Eskrim Şampiyonası tamamlandı


İSTANBUL (AA) - Bulgaristan'ın ev sahipliğinde düzenlenen 23 Yaş Altı Avrupa Eskrim Şampiyonası sona erdi.

Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Filibe kentinde 35 ülkeden 360 eskrimciyi bir araya getiren organizasyonda Türkiye'yi kılıç, epe ve flöre branşlarında 9 milli sporcu temsil etti.

Kadınlar kılıç kategorisinde ay-yıldızlı sporcular Nisanur Erbil ve Fatma Zehra Köse tablo-16'ya yükseldi. Nisanur şampiyonayı 13'üncü sırada tamamlarken, Fatma Zehra 15'inci sırayı aldı.

Son gün oynanan takım müsabakalarında ise Nisanur Erbil, Aylin Çakır ve Fatma Zehra Köse'den oluşan Kadınlar Kılıç Milli Takımı şampiyonayı 5'inci sırada tamamladı ve Avrupa'nın en iyi 5 kadın takımından biri oldu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Haziran 2019 Pazar 18:01
  1. 23 Yaş Altı Avrupa Eskrim Şampiyonası
  2. eskrim
  3. Fatma Zehra Köse
  4. Nisanur Erbil
  5. Türkiye Eskrim Federasyonu

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    6 gündür haber alınamayan 15 yaşındaki çocuğun annesi endişeli
    1. 6 gündür haber alınamayan 15 yaşındaki..
    2. Cumhurbaşkanlığından Filistin paylaşımı
    3. Bolvadin İlçe Şehitliğine mermer..
    4. AB'den şaşırtan itiraf: Türkiye çok..
    5. Sakarya'daki deprem
    6. Kastamonu lise taban puanları 2019..
    7. Hakkari'de 13,5 kilo eroin ele geçirildi
    8. Samsun’da trafik kazası: 2 yaralı
    9. Edremit’te kabristanlıklar bayrama..
    10. Bayramda çocuklara şeker yerine..
    11. Vali Çakacak’tan çocuklara ‘Trafik..
    12. Keskin’de oy verme işlemi tamamlandı
    13. "MEB olarak kanunlarla bize verilmiş..
    14. 23 Yaş Altı Avrupa Eskrim Şampiyonası..
    15. Prof. Sofuoğlu'ndan sarık düşmanlarına..
    16. Sakarya’daki depremde vatandaşın korku..
    17. Onur Ünlü kimdir nereli ve kaç..
    18. Reçete ve faturaların teslim süresi..
    19. Yeni Orduspor’da yeni başkan Uğur..
    20. Kömürlükte çıkan yangın dairelere..
    21. Vali Gül, trafik tedbirlerini yerinde..
    22. Bayramda tatlı hastalığına yakalanmayın
    23. Yusufeli’nde oy verme işlemi bitti..
    24. Çorum’da 3 ayrı kaza: 3 ölü, 11 yaralı
    25. SOLOTÜRK'ten Tekirdağ'da gösteri uçuşu
    26. Başkan Sürekli ve Kızılelma İzmir..
    27. Uyuşturucu ticaretine adli kontrol
    28. Yılport Samsunspor’da İsmet Taşdemir..
    29. Bakan Soylu bayram trafiğini denetledi
    30. Kulüp başkanı, feci kazada can verdi
    KKTC'nin yeni Başbakanı'ndan Türkiye açıklaması: Türk ordusu çekilirse...
    KKTC'nin yeni Başbakanı'ndan Türkiye açıklaması: Türk ordusu çekilirse...
    Oy avcılığına çıkarken avlandı! Cumhuriyet, Kemal’in maskesini istemeden düşürdü
    Oy avcılığına çıkarken avlandı! Cumhuriyet, Kemal’in maskesini istemeden düşürdü
    İspanya'dan kritik Türkiye ve Patriot açıklaması!
    İspanya'dan kritik Türkiye ve Patriot açıklaması!
    İspanya'dan Türkiye açıklaması: Patriot füzeleri...
    İspanya'dan Türkiye açıklaması: Patriot füzeleri...
    Ekrem İmamoğlu’nun köpüğü söndü, balonu patladı, yaldızı döküldü…İrtifa kaybettikçe hırçınlaşıyor
    Ekrem İmamoğlu’nun köpüğü söndü, balonu patladı, yaldızı döküldü…İrtifa kaybettikçe hırçınlaşıyor

    Günün Karikatürü

    1 Haziran 2019
    Proje Ekrem’in yalanları bitmiyor
    Proje Ekrem’in yalanları bitmiyor
    Suudi Arabistan’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür
    Suudi Arabistan’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür