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Yaşam 23 Nisan’da hastaneler açık mı?
Yaşam

23 Nisan’da hastaneler açık mı?

23 Nisan resmi tatil mi? 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda hastanelerin açık olup olmadığı merak ediliyor. Peki, 23 Nisan’da poliklinikler açık mı? 23 Nisan’da hastaneden randevu alınıyor mu?

Yeniakit Publisher
2021-04-19 13:20:00 -
23 Nisan’da hastaneler açık mı?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’na kısa bir zaman kaldı. Bu sene 23 Nisan, cuma gününe denk geliyor. Vatandaşlar 23 Nisan Cuma günü hastanelerin açık olup olmadığını araştırmaya başladı. Peki, 23 Nisan tatil mi?

23 Nisan’da hastaneler açık mı?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resmi tatillerden biridir. Cuma günü hastanelerin poliklinik hizmeti verilmiyor. Resmi tatillerde poliklinikler kapalı olsa da acil servisler hizmet veriyor.

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