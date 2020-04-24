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Aktüel

23 Nisan’da Develi tek yürek oldu

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 100.

2020-04-24 09:13:29 -
23 Nisan’da Develi tek yürek oldu

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 100. yıldönümü, korona virüs tedbirleri kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısı üzerine Develi’de de evlerde kutlandı.


Evlerini ve balkonlarını Türk Bayraklarıyla süsleyip 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlayan Develililere teşekkür eden Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, “100 yıl önce bugün Türk Tarihinin en önemli günlerinden birisi olan Türkiye Büyük Millet Meclisimizin açılışını bugün başka bir tarihi farkındalık ve birliktelikle kutladık. Korona virüsle mücadele kapsamında yakın temasta bulunup meydanları dolduramasak da her bir evden bu anlamlı çağrıya cevap vererek bu milli bayramımızı coşkuyla kutladık. Her zorluğun üstesinden gelmeyi başarmış olan milletimiz bu zor günlerden de yine bu milli ruh ve beraberlikle selamete erişeceğine inancım tamdı. Bir kez daha tüm dünya çocuklarının bayramı olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutluyorum.” açıklamalarında bulundu.

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