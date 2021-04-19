23 Nisan tatil mi? 23 Nisan hangi gün? 23 Nisan'da resmi tatil var mı?

Milli Bayramlarımızdan biri olan 23 Nisan’da tatil olup olmayacağı sorgulanıyor. Milli bayramlarımızda resmi tatil olmakta. 23 Nisan'ın tatil olması nedeniyle bankalar ve devlet kurumları kapalı olacak. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resmi tatil olarak yer alıyor.

23 Nisan tatil mi?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na sayılı günler kala veliler ve öğrenciler okullar tatil mi sorusunun cevabını araştırıyor. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 2021 yılında Cuma gününe denk geliyor. 23 Nisan Milli Eğitim Bakanlığının açıkladığı takvime göre resmi tatil günleri içerisinde yer alıyor.

23 Nisan hangi gün?

23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı bu sene cuma gününe denk geliyor ve resmi tatil olacak.

23 Nisan’da sokağa çıkma yasağı var mı?

23 Nisan'da sokağa çıkma yasağı olup olmayacağına dair resmi bir açıklama henüz yapılmadı.