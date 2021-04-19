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Aktüel 23 Nisan tatil mi? 23 Nisan hangi gün? 23 Nisan'da resmi tatil var mı?
Aktüel

23 Nisan tatil mi? 23 Nisan hangi gün? 23 Nisan'da resmi tatil var mı?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ne zaman olacağı merak ediliyor. 23 Nisan’da yasak var mı? sorusu da yine vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Çalışanlar resmi tatillerde çalışmamakta. Resmi tatilde çalışanlar ise fazla mesai ücreti almakta. Bunun için 23 Nisan tatil mi? 23 Nisan ne zaman? 23 Nisan hangi gün? soruları da internet ortamında araştırılıyor. Peki 23 Nisan tatil mi? 23 Nisan hangi gün? 23 Nisan'da resmi tatil var mı? İşte detaylar.

Yeniakit Publisher
2021-04-19 12:39:00 - 2021-04-19 12:40:35
23 Nisan tatil mi? 23 Nisan hangi gün? 23 Nisan'da resmi tatil var mı?

Milli Bayramlarımızdan biri olan 23 Nisan’da tatil olup olmayacağı sorgulanıyor. Milli bayramlarımızda resmi tatil olmakta. 23 Nisan'ın tatil olması nedeniyle bankalar ve devlet kurumları kapalı olacak.  23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resmi tatil olarak yer alıyor. 

23 Nisan tatil mi? 

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na sayılı günler kala veliler ve öğrenciler okullar tatil mi sorusunun cevabını araştırıyor. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 2021 yılında Cuma gününe denk geliyor. 23 Nisan Milli Eğitim Bakanlığının açıkladığı takvime göre resmi tatil günleri içerisinde yer alıyor.

23 Nisan hangi gün?

23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı bu sene cuma gününe denk geliyor ve resmi tatil olacak.

23 Nisan’da sokağa çıkma yasağı var mı?

23 Nisan'da sokağa çıkma yasağı olup olmayacağına dair resmi bir açıklama henüz yapılmadı.

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