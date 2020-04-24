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Aktüel

23 Nisan Bayrampaşa’da coşkuyla kutlandı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM’nin açılışının 100.

2020-04-24 16:44:07 -
23 Nisan Bayrampaşa’da coşkuyla kutlandı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM’nin açılışının 100. yıl dönümü tüm Türkiye’de olduğu gibi Bayrampaşa’da da coşkuyla kutlandı. Saat 21.00’da binlerce Bayrampaşalı ellerinde Türk bayraklarıyla evlerinin balkonlarına ve camlarına çıkarak hep bir ağızdan İstiklal Marşı’nı söyledi. Başkan Atila Aydıner de ailesiyle birlikte evinin önüne çıkarak İstiklal Marşı’nı okudu.


Korona virüs salgını nedeniyle, Bayrampaşalılar bu yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı evlerinde kalarak coşkuyla kutladı. Saat 21.00’de binlerce Bayrampaşalı ellerinde Türk bayraklarıyla evlerinin balkonlarına ve camlarına çıkarak hep bir ağızdan İstiklal Marşı’nı söyledi. Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner de ailesiyle birlikte evinin önüne çıkarak İstiklal Marşı’nı okudu. İstiklal Marşı’nın okunduğu sırada Bayrampaşa’daki ve tüm emniyet müdürlüğü binalarındaki polis memurları hazır ola geçti.

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