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Yerel 23 kaçak göçmen yakalandı
Yerel

23 kaçak göçmen yakalandı

Yeniakit Publisher
2023-10-01 10:46:00 -
23 kaçak göçmen yakalandı

Fethiye açıklarında 23 düzensiz göçmen yakalandı.

Fethiye açıklarında lastik bot içerisinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu lastik bot tespit eden sahil güvenlik bölgeye ekip yönlendirdi. Hareketli fiber karinalı lastik bot sahil güvenlik ekipleri tarafından durduruldu. Lastik bot içerisinde 23 düzensiz göçmen yakalandı.

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