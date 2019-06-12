23 Haziran öncesi AK Partili gençlerden önemli çağrı AK Partili gençler sosyal medya hesabından paylaştıkları video ile 23 Haziran seçimlerinin önemine dikkat çekerek İstanbul'u bekleyen tehlikeleri anlattılar. Gençler hazırladıkları videoda, CHP'nin PKK sevici HDP ile olan ilişkisine vurgu yaparak, "İstanbul'da bayrak düşmanlarına yetki vermeyin." uyarısında bulundular.

Taha Emre Özdemir Ankara AK Partili gençler sosyal medya platformundan 'Teslim olma İstanbul' başlığıyla bir video hazırlayarak İstanbul'u bekleyen tehlikeleri anlattı. Videoda 23 Haziran'ın önemine vurgu yapan gençler, Gezi Parkı olaylarında sokakları yakıp yıkan sol örgütlere dikkat çekerek "İstanbul'u bayrak düşmanlarına teslim etmemeliyiz." çağrısında bulundu. 'PKK seviciler belediyede işçi olacak' CHP İstanbul il başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun 'katil devlet hesap verecek, inandığınız Allah'ınız belanızı versin.' gibi tweetlerini hatırlatan gençler, CHP'nin HDP ile açıktan yürüttüğü ittifakı da hatırlatarak, "Bunun karşılığında PKK sevici HDP'liler belediyeye işçi olarak girecek. Teslim olma İstanbul." dedi.

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