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Gündem 23 düzensiz göçmen yakalandı
Gündem

23 düzensiz göçmen yakalandı

Didim açıklarında tekneyle yurt dışına geçmeye çalışan 23 düzensiz göçmen yakalandı. Olay sonrası 3 organizatör gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2022-09-30 16:53:00 -
23 düzensiz göçmen yakalandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Batıköy Mahallesi karşısında denizde tekneyle Yunanistan'a geçmeye çalışan 23 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenlerin yurt dışına kaçışlarını organize ettikleri öne sürülen M.A.G, F.K. ve M.U. gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.A.G. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, diğerleri tutuklandı.

Yabancı uyruklular ise İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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