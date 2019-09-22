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22.09.2019 Günün âyet ve hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

22 Eylül 2019 Pazar 06:30
22.09.2019 Günün âyet ve hadisi

VAHYİN DİLİNDEN



وَنَضَعُ الْمَوَاز۪ينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيٰمَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْـٔاًۜ وَاِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ اَتَيْنَا بِهَاۜ وَكَفٰى بِنَا حَاسِب۪ينَ

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla 

"Biz, kıyamet günü için adalet terazileri kurarız; artık kimseye hiçbir şekilde haksızlık edilmez.

  Yapılan, bir hardal tanesi kadar dahi olsa, onu getirir ortaya koyarız.

  Hesap görücü olarak biz yeteriz."

(Enbiya Suresi, âyet:47)          (Meal Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı) 

 TEFSİRİ:

İnsanlar umumiyetle bu dünyada adaletin her zaman kusursuz işlemediğini; sık sık zalimlerin haklı, mazlumların haksız yerine konulduğunu görmekte ve yaşamaktadırlar.

Âyette bu adaletsizliğin âhirette mutlaka telâfi edileceği veciz bir dille ifade edilerek, özelde Mekke putperestlerine, genelde de benzer zihniyet ve yaşayışa sahip olan bütün insanlara asla dikkatten uzak tutulmaması gereken bir uyarıda bulunulmaktadır (âhiret mahkemesinde amellerin ölçülüp tartılması konusunda bk. A‘râf 7/8-9).


ALLAH RASULÜNDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)  

"Allah’ım, her günahtan selâmeti, her iyiliği kazanmayı, Cennete girmeyi ve Cehennemden kurtulmayı nasib et!"

   (Hâkim)

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Haber Tarihi: 22 Eylül 2019 Pazar 06:30
  1. 22.09.2019 Günün âyet ve hadisi
  2. Enbiya 47
  3. hesap görmek
  4. kıyamette hesap
  5. iyilik
  6. dua örneği

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