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Dünya 22 yıldır kullanılmayan petrol kuyusu yeniden açıldı! Petrol fışkırmaya başladı
Dünya

22 yıldır kullanılmayan petrol kuyusu yeniden açıldı! Petrol fışkırmaya başladı

Yeniakit Publisher
2023-10-27 10:25:00 - 2023-10-27 10:31:19
22 yıldır kullanılmayan petrol kuyusu yeniden açıldı! Petrol fışkırmaya başladı

Kuzey Afrika'nın zengin petrol yataklarına sahip Libya'nın dev petrol sahası Mesle'de kuyu yeniden faaliyete alındı.

Kuzey Afrika'daki zengin petrol yataklarının bir kısmını bünyesinde barındırın Libya'da 22 yıl sonra heyecanlandıran bir gelişme yaşandı. Libya Ulusal Petrol Kurumu, üretimin artırılması planı kapsamında ülkenin güneydoğusunda 22 yıldır atıl durumda olan petrol kuyusunu yeniden faaliyete geçirdiğini duyurdu.

Kurumdan yapılan açıklamada, Arap Körfez Petrol Şirketine (Arabian Gulf Oil Company) bağlı teknik ekiplerin, Bingazi'nin 500 kilometre güneydoğusundaki Mesle Petrol Sahası'nda 22 yıldır "üretimi olmayan" şeklinde sınıflandırılan kuyuyla ilgili çalışmalarında sonuca ulaştığı aktarıldı.

Yeniden sondaj işlemlerinin ardından kuyunun günlük 1510 varil petrol üretecek şekilde faaliyete geçtiği kaydedilen açıklamada, petrol üretim oranlarının artırılması planı çerçevesinde bu adımın atıldığı ifade edildi.

Libya, içinde bulunduğu zor şartlar nedeniyle, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun günlük petrol üretimini Kasım 2022'den itibaren 2 milyon varil azaltma kararından muaf tutulmuştu.

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Yorumlar

İbrahim Alkılıç

Bu gün iki Libya var. Biri Türkiye düşmanı hafterin libyası, diğeri Türkiye dostu mevcut Libya. Petrol hangisinde bulundu? Eminim haberi yazan bunu bilmiyor. Benim gibi Molla Kasımlar arada çıksada kimsenin umurunda olmuyor. Ama mahşer günü, işte o çok zor olan hesap gününde herkes işini nasıl yaptığından dolayı da sorguya çekilecek, patronlar sormasa da! Bende sözüm dinlenmediği için üzülerek bakacağım hallerine ama elimden birşey gelmez, Rabbim inşaallah affeder demekten başka.

Osman albayrak

Sanki ülkemizde çıkmış gibi yanıltıcı hava cıva haber
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