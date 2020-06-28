22 yaşındaki gassal Seher Yıldız: En zor olanı beklemiş cenazeler

Taha Emre ÖZDEMİR / yeniakit.com.tr

Gassallık (Ölü Yıkayıcı) mesleğine sevdiği bir öğretmeninin tavsiyesi ile başladığını belirten 22 yaşındaki Seher Yıldız, "Gassallığa başladığımda 19 yaşındaydım. Yeğenimle birlikte aynı okulda okuyorduk. O Gassal olmayı çok istiyordu. Öğretmenimize her zaman söylüyordu. Bende de onunla birlikte bu mesleğin isteği gelişmeye başladı." dedi.

'6 ay uzaktan izledim'

İlk cenaze yıkadığı günden beri hiçbir korku ya da endişe yaşamadığını söyleyen Yıldız, "Cenaze yıkamayı ustalarımdan öğrendim. Allah onlardan razı olsun. Bana çok yardımcı oldular. 5-6 ay kadar onların yanında durarak cenazeyi tek başıma yıkayacak duruma geldim." ifadelerini kullandı.

'En zor olanı beklemiş cenazeler'

"Ailem ilk başta yapamayacağımı düşünüyordu." diyen Yıldız, "Ben mesleğimi yapmaya başladığım günden beri benimle gurur duyuyorlar. Cenazeyi yıkayıp buradan çıktıktan sonra aklımda hiçbir şey kalmıyor. Günde ortalama 8 cenaze yıkıyoruz. Bunların arasında beni en çok zorlayan genç cenazeler oluyor. Öte yandan beklemiş cenazelerden de etkileniyorum. Vücutları çürümüş olduğu için onları yıkarken çok hassas davranmak gerekiyor." diye konuştu.

Seher Yıldız Gassallık mesleği sayesinde her zaman ölümle yüzleştiğini vurgulayarak şunları söyledi:

"Sürekli cenaze yıkadığım için benim hayatımda ölüm bir adım önde. Benim yaşımda hatta benden daha küçük ölenleri görünce her an için ölebileceğimi düşünüyorum."