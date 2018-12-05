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22 milyon Euro'ya transfer olmuştu! Şimdi Galatasaray'a geliyor...

Galatasaray La Liga ekiplerinden Sevilla'da forma giyen Luis Muriel'i yakın takibe aldı.

05 Aralık 2018 Çarşamba 03:01
22 milyon Euro'ya transfer olmuştu! Şimdi Galatasaray'a geliyor...

AS gazetesi muhabirlerinden José Antonio Espina, Radyospor'da yayınlanan ve Özgür Sancar'ın sunduğu Spor Kazanı programına önemli açıklamalarda bulundu.


Sevilla'nın oyuncuyu kiralık olarak göndermek istediğini söyleyen Espina, "Sevilla, Luis Muriel'i başka bir kulübe kiralamak istiyor. Birkaç kulübün de Muriel'e ilgisi var. İsteyen kulüplerden biri de Sporting Lizbon. Ancak Muriel Sevilla'da kalmak istiyor." dedi.

Kiralık olarak geliyor!

Sevilla'dan Muriel'e olan ilgisini açıklayan Espina, "Galatasaray ile Sevilla arasında resmi bir görüşme olmadı. Resmi olmayan yollarla kontakt kurulmuş olabilir. Galatasaray'ın ilgisi ortada. Galatasaray isterse ve oyuncuyu ikna ederse bu transfer gerçekleşebilir." şeklinde konuştu.

Haber Tarihi: 05 Aralık 2018 Çarşamba 03:01
  1. Galatasaray
  2. Sevilla
  3. Luis Muriel
  4. José Antonio Espina
  5. La Liga
  6. İspanya

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